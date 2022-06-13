Sau giông bão trời lại bừng sáng, top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền vào như nước, may mắn vô song, vận trình thuận phát, phú quý cực độ không ai sánh bằng trong tuần mới (13/6 – 19/6)

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 09:19

Tử vi tuần mới (13/6-19/6) cho biết, 3 con giáp này đón nhận những may mắn cực độ không ai có.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới 13/6-19/6  dự báo, tuổi Tý có vận trình vượng nhất vào đầu và giữa tuần nhưng lại gặp trục trặc vào cuối tuần, khá xáo trộn.  

Người tuổi Tý có sự nghiệp diễn ra tương đối ổn định. Khởi nghiệp, chuyển việc, chuyển ngành,.. là những ý tưởng hiện đang xuất hiện trong đầu của con giáp này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nếu không muốn rắc rối ập tới. 

Sau giông bão trời lại bừng sáng, top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền vào như nước, may mắn vô song, vận trình thuận phát, phú quý cực độ không ai sánh bằng trong tuần mới (13/6 – 19/6) - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vận trình tài lộc có chiều hướng tăng vào thứ Ba và thứ Sáu với nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. 

Vận trình tình cảm của người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn những người đã có đôi có cặp nên chú ý lời ăn tiếng nói tránh hiểu lầm, rạn nứt tình cảm. 

Tuổi Mão

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

 Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Sau giông bão trời lại bừng sáng, top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền vào như nước, may mắn vô song, vận trình thuận phát, phú quý cực độ không ai sánh bằng trong tuần mới (13/6 – 19/6) - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong tuần này, người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Một tuần nhìn chung là suôn sẻ với người tuổi Tỵ. Nếu có khó khăn bản mệnh cũng tìm cách xử lý một cách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Tiền bạc sẽ về túi của bạn vào tuần này khi có Chính Tài nâng đỡ.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ cũng thuận lợi. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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