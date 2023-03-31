Trong số những giấc mơ về việc đi ngoại tình, thì giấc mơ được nhiều người mơ thấy nhất và tiêu biểu nhất là giấc mơ tự thấy bản thân mình đi ngoại tình. Giấc mơ này phản ánh rằng mặc dù hiện tại tôi đang yêu, nhưng tôi muốn có một tình yêu nhiệt huyết hơn bây giờ. Và giấc mơ này cũng có thể xuất hiện khi bạn nghĩ đối tượng hẹn hò của bạn không xứng với bạn, bạn tốt hơn rất nhiều so với người bạn đang hẹn hò

Giấc mơ này có thể được giải thích theo hai cách. Một là có tất cả hai không còn gì cả. Có thể hiểu nếu giấc mơ này xuất hiện thì bạn trai của bạn đang thực sự lừa dối bạn, bạn sẽ không còn gì cả. Hoặc mối quan hệ giữa hai bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, bạn sẽ có được tất cả.

Mơ thấy người khác cướp mất người yêu của mình

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn mơ thấy giấc mơ này thì cũng không cần phải lo lắng quá, vì người ta nói rằng giấc mơ này được tạo ra bởi vì trái tim của bạn quá yêu người yêu của mình.

Mơ thấy vợ hoặc chồng ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mơ thấy cảnh tượng bạn đời của mình ngoại tình, bạn có thể sẽ phát khùng lên và nghi ngờ bạn đời của mình, nhưng bất ngờ thay đây một giấc mơ tốt. Người ta nói rằng giấc mơ này là sẽ đem đến vận may tiền tài và danh vọng đấy!

Mơ thấy mình ly hôn

Người ta ta nói rằng giấc mơ này được tạo ra là do trái tim của bạn hiện tại đã không còn dành cho người bạn đang hẹn hò hoặc vợ/chồng hiện tại của bạn nữa, mà đã dành cho một người phụ nữ/ đàn ông khác. Nếu bạn muốn bảo vệ gia đình của mình, khi mơ thấy giấc mơ này thì bạn phải giữ vững tinh thần và tình cảm của mình nhé!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Theo Yurei