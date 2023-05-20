LỘC BẤT TẬN HƯỞNG: 3 con giáp hứa hẹn GIÀU CÓ rực rỡ, đường tài lộc THỊNH VƯỢNG, gặt hái nhiều thành tích đáng nể trong 5 ngày cuối tháng 5/2023

Người tuổi Thìn khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình khi liên tục bị tiểu nhân quấy phá và làm đủ trò cản trở. Thực tế là dù bạn đã cố tỏ thái độ dĩ hòa vi quý nhưng đối phương liên tục gây hấn vì lòng ganh ghét, đố kị với những gì bạn đạt được. Việc kinh doanh buôn bán cũng bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn thường phải vất vả xoay sở đủ kiểu. Việc kiếm tiền vì phải chịu nhiều ảnh hưởng nên có dấu hiệu chững lại, thậm chí nếu không cẩn thận, bản mệnh còn có thể thất thu một khoản không nhỏ vào tay đối thủ.

Về tình cảm, dường như chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng ai chịu nói với ai câu nào, mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Hãy nhớ rằng một khi để tình cảm phôi phai, sẽ rất khó để hàn gắn lại như ban đầu.

Kiếp Tài ngăn trở con đường tiến thân của người tuổi Tỵ. Công việc khó khăn mà bạn còn phải tự lực cánh sinh nên khó đạt được kết quả lý tưởng như dự kiến. Có lẽ bạn cần nhắc nhở bản thân bình tĩnh ứng phó, không nên quá sốt sắng kẻo phạm sai lầm. Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người thân trong nhà. Cũng nhờ có người thân mà bạn trở nên quyết tâm hơn trong mọi việc, dù gặp khó khăn và vấp ngã cũng có thể đứng dậy để bước tiếp.



Con giáp này cũng nên tìm cách mở rộng mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, không nên tự mình gánh vác mọi chuyện. Có những việc đòi hỏi sức mạnh của cả tập thể, bạn không thể tự làm mọi việc một mình dù tài giỏi đến đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ không được thuận lợi. Bản mệnh có thể xao nhãng, kém tập trung vào việc đang làm nên dễ gây sai sót, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Do vận khí trong ngày bất ổn nên cũng không thích hợp cho các hoạt động cầu tài hay đầu tư mạo hiểm. Nếu đã có sẵn kế hoạch, tốt nhất bản mệnh nên dời sang một ngày vượng vận khác để tránh những rủi ro không đáng có gây thất thoát tiền bạc.

Nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, đó sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và vị trí hiện tại của con giáp này. Để có thể đi tới như ngày hôm nay, bản mệnh đã phải rất vất vả và trả giá không ít, vậy nên đừng để công sức đổ bể.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm