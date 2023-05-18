Từ nay đến hết tháng 5/2023: 3 con giáp được Phật Bà che chở, dễ kiếm bộn tiền, hưởng thụ giàu sang, liên tục ăn lộc, làm đâu thắng đó, vận may mỉm cười, gia đạo hạnh phúc

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn không phải lo lắng gì nhiều về công việc trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng được người giúp đỡ. Người trẻ tuổi còn có thể nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, rồi bạn sẽ được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế công việc, tránh được những nguy cơ trước mắt.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không thực sự hài hòa. Bản mệnh cần tự kiểm điểm bản thân xem mình có đang hành động quá mức vô lý hay không. Bạn đừng nên bắt ép đối phương chiều chuộng mình vô điều kiện.

Vấn đề công việc có thể làm tuổi Tị đau đầu do Tỷ Kiên tác động tiêu cực. Tuy nhiên, công việc sẽ được giải quyết nếu bạn khỏe khoắn, có tinh thần mạnh mẽ. Khó khăn cũng là lúc bạn có cơ hội thể hiện khả năng và chứng minh bản lĩnh của mình trong tổ chức. Tuy nhiên, bạn đồng thời cũng phải đối mặt với những ánh mắt đố kỵ và lời thị phi.



Thủy - Hỏa xung khắc cũng không tốt cho khía cạnh tài chính của bản mệnh lúc này, tốt hơn hết nên hoãn lại các kế hoạch kinh doanh, đầu tư nếu không bạn chỉ nhận về mình phần thiệt thòi mà thôi. Ngoài ra, nên tiêu dùng tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vướng vào tình thế khó khăn trong công việc. Con giáp này chẳng nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nên luôn phải tự lực cánh sinh. Điều đó khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người khác, bản mệnh cần dành thời gian để nhìn nhận lại mình. Có thể những hành động từ trước đến nay của bản mệnh đã làm mất lòng rất nhiều người khác mà bản mệnh không ý thức được.

Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng đang ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí dần đi đến kết cục đổ vỡ. Chính tuổi Ngọ cũng không hiểu được bản thân mình nên cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm