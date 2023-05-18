Con cưng Bồ Tát: 3 con giáp GIÀU CÓ ngút ngàn, xây dựng được sự nghiệp vững vàng, túi tiền ngày càng rủng rỉnh trong 3 ngày cuối tuần 19-21/5/2023

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình. Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ vợ chồng giữa bạn và nửa kia lại không thực sự yên ấm. Bạn cho rằng đối phương đang đòi hỏi quá nhiều từ mình nên bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và không muốn đáp ứng bất cứ yêu cầu.

Thủy sinh Mộc báo hiệu những dấu hiệu cát lành trên con đường xã giao của người tuổi Dần. Bạn nhanh chóng kết bạn và hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Đây là thời gian xấu để tiến hành mọi việc. Vì thế, nếu có công việc trọng đại mà không quá gấp rút, bản mệnh nên sắp xếp chuyển công việc sang ngày khác để thực hiện ý, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn hơn.

Trong gia đình, bạn là một người vợ, người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tác động tiêu cực của Hình hại vô lễ nên có thể con giáp tuổi Mão chỉ vô tình cũng gây mất lòng người lớn tuổi. Nếu có bị "ăn mắng" thì cũng nên nhẫn nhịn cho qua, đừng để sự việc diễn biến tồi tệ hơn nhé. Chính Ấn giúp con giáp tuổi Mão có được nhiều niềm vui, may mắn khi bạn có sự thay đổi tích cực trong đời sống cá nhân hoặc công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi động một hoạt động nào đó.



Ngũ hành tương sinh cũng là tín hiệu tốt để bản mệnh cải thiện các vấn đề sức khỏe, nếu ai đang đau ốm thì sớm có thể hồi phục, ra viện. Những người nào có mong muốn thực hiện lối sống lành mạnh cũng sớm thực hiện được mục tiêu của mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm