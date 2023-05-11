Thiên Tài chiếu vận nên dễ gặp may mắn bất ngờ, nghề tay trái thuận lợi, kinh doanh hồng phát. Tuy nhiên bạn dễ sa đà vào thói hư tật xấu, không nên nghe lời người ngoài dụ dỗ kẻo sự nghiệp bết bát.

Vì Thổ khắc Thủy nên con giáp này nên tránh những loại cảm xúc tiêu cực hoặc chìm trong những lời ngợi khen mà không suy xét. Có những người bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm chơi xấu Hợi. Hợi hơi đau đầu về vấn đề tài chính hiện tại, cụ thể là bạn cần suy nghĩ kĩ và linh hoạt hơn khi sắp xếp việc chi tiêu hoặc xem xét việc để dành tiền. Đây sẽ là một bài toán khó của bạn.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc. Bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn đầu của chuyện tình cảm, chính vì vậy bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuộc sống ngập tràn trong tình yêu.

Chuyện công việc cũng cần phải nhẹ nhàng, bao dung hơn. Không nên cố chấp, bảo thủ chỉ thích làm theo ý mình. Bạn nên nhờ vả sự giúp đỡ của đồng nghiệp nếu cần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Tý may mắn vô cùng. Thời gian này có thể được thăng quan tiến chức, bạn nên trân trọng cơ hội cấp trên giao cho mình. Ai làm kinh doanh dễ thu được nguồn khách mới nhờ khách cũ giới thiệu.

Đường tiền tài cũng vô cùng thuận lợi nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tiền của bạn hôm nay không bị mất đi nhiều do chi tiêu hàng ngày khá ít. Những người đang muốn vay vốn, đòi nợ hoặc chơi hụi thì nên làm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm