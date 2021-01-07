Lễ cúng đầu năm gồm những gì để may mắn, tài lộc

Tâm linh - Tử vi 07/01/2021 12:08

Chuẩn bị lễ cúng đầu năm gồm những gì để có một năm nhiều may mắn, tài lộc là những thắc mắc của rất nhiều người khi năm mới sắp đến.

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Thời điểm cuối năm là lúc các gia đình tất bật chuẩn bị cho lễ cúng đầu năm với mong muốn sang năm mới có nhiều may mắn, tài lộc. Vậy lễ cúng đầu năm gồm những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết sau đây.

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Lễ cúng đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa của lễ cúng đầu năm 

Theo phong tục từ hàng ngàn đời này truyền lại, những ngày đầu năm mới là những ngày linh thiêng của đất trời, các gia đình thường tổ chức lễ cúng bái thần linh, tổ tiên với mong ước trong năm mới có được nhiều điều may mắn, sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 

Các gia đình thường sắm sửa lễ cúng đầu năm một cách tươm tất, thịnh soạn để dâng lên thần linh, ông bà tổ tiên. Mâm lễ còn thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của mỗi người dân Việt, là dịp để con cháu quây quần thể hiện tấm lòng hiếu kính với những người đã khuất. 

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Lễ cúng đầu năm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra lễ cúng đầu năm còn mang ý nghĩa để trừ tà, thông qua mâm lễ cúng đầu năm dâng lên thần linh, ông bà tổ tiên, mọi người mong muốn sẽ xua đuổi được những tà ma quấy nhiễu trong gia đình, tiễn đưa những điều xui xẻo, nỗi buồn của năm cũ để đón một năm mới tràn đầy niềm vui và sự khởi sắc.

Lễ cúng đầu năm gồm những gì?

Lễ vật cúng đầu năm gồm những gì? Là thắc mắc của rất nhiều người, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị mâm lễ cúng. 

Theo những nhà tâm linh có nhiều kinh nghiệm thì việc sắm lễ cúng đầu năm tại nhà cần phải có đầy đủ những thứ sau:

  • 1 mâm cơm chay trên ban thờ phật, đó có thể là xôi, oản, mâm ngũ quả, hoa.
  • Mâm cơm trên bàn thờ thần linh và gia tiên cần phải có đầy đủ những thứ sau:

Mâm ngũ quả gồm có 5 loại quả, không được xếp thừa hay thiếu. Tùy từng vùng miền thì mâm ngũ quả cũng có sự khác nhau. Tại miền bắc thì mâm ngũ quả thường có các loại quả như: bưởi, quất, chuối, cam, táo, lê. Với người miền nam thì mâm ngũ quả có các loại quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. 

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Mâm ngũ quả miền bắc - Ảnh minh họa: Internet

Hoa tươi là thứ không thể thiếu trên bàn thờ cúng lễ những ngày đầu năm, đó có thể là hoa cúc, hoa hồng, hoa vạn thọ được cắm trên các lọ hoa. Đối với người bắc thì trên bàn thờ thường có 1 lọ cắm hoa đào, loại hoa đặc trưng trong ngày tết. Còn với người nam thì thường có lọ hoa mai. 

Bạn cũng cần chuẩn bị hương thơm như hương trầm để đốt khi làm lễ cúng, nên lựa chọn loại hương vòng có mùi thơm nhẹ và cháy được lâu hơn. Ngoài ra bạn cần phải chuẩn bị thêm nến đỏ. 

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Mâm ngũ quả miền nam - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị đầy đủ tiền, vàng, quần áo, mũ mã để dâng lên bàn thờ thần linh, tổ tiên ông bà.

  • Mâm cơm cúng lễ mặn: Mâm cúng đầu năm gồm những gì khi bạn đang thắc mắc về lễ mặn cần phải có trong mâm cơm cúng. Theo đó trong mâm cơm cúng không thể thiếu 1 con gà trống luộc (để nguyên con), thịt luộc, giò lụa, các món xào, món nấu, món canh, nem rán, bánh chưng hoặc bánh tét. 

Bên cạnh mâm lễ cúng mặn thì bạn cũng cần phải chuẩn bị bia, rượu, trà, thuốc lá, bánh, mứt, kẹo.

Như vậy là bạn đã chuẩn bị đầy đủ, tươm tất cho mâm lễ cúng đầu năm, giải đáp băn khoăn lễ cúng đầu năm tại nhà gồm những gì một cách chi tiết nhất. 

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Mâm cúng lễ mặn - Ảnh minh họa: Internet

Lễ tạ đất đầu năm 

Bên cạnh chuẩn bị lễ cúng đầu năm dâng lên thần lân, ông bà tổ tiên thì còn lễ tạ đất đầu năm dùng để cảm tạ trời đất, thổ công, thổ địa đã phù hộ cho gia đình một năm thuận lợi, cuộc sống bình an, làm ăn phát đạt.

Lễ tạ đất đầu năm thường diễn ra vào những ngày cuối tháng chạp của năm cũ (15 – 22 tháng chạp).

Nếu như bạn thắc mắc lễ cúng đầu năm gồm những gì thì lễ tạ đất đầu năm chuẩn bị những lễ vật gì còn khiến bạn thêm lúng túng hơn.

Mâm cơm cúng tạ đất đầu năm bao gồm: hương thơm, hoa tươi, nến đỏ, gà trống luộc cả con hoặc chân giò luộc, xôi đỗ, rượu, trầu cau, thuốc lá, 1 đĩa hoa quả tươi, vàng tiền, mũ mã. 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì bạn tiến hành thắp hương làm lễ, bài văn khấn tạ đất đầu năm đều có trong các cuốn văn khấn cổ truyền Việt Nam hoặc bạn có thể tìm nội dung bài khấn trên Internet. 

Một điểm lưu ý khi chuẩn bị lễ cúng đầu năm là bạn không sử dụng hoa quả nhựa, hoa giả khi làm lễ cúng. Ngoài ra khi chuẩn bị lễ cúng hãy thể hiện lòng thành của bản thân, không phô trương, khuếch đại.

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Thể hiện lòng thành khi làm lễ cúng đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã giải đáp thắc mắc cho bạn đọc lễ cúng đầu năm gồm những gì sao cho đầy đủ. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất để bạn đọc còn thể chuẩn bị mâm lễ cúng đầu năm trọn vẹn dâng lên thần linh, tổ tiên ông bà để có một năm mới vạn sự như ý.

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