Cách cúng xe máy mới mua về đúng phong tục

Tâm linh - Tử vi 20/12/2020 13:15

Theo quan niệm tín ngưỡng, gia chủ mới mua xe về thường làm lễ cúng nhỏ để cầu may mắn, bình an. Dưới đây là cách cúng xe máy mới mua về cho bạn tham khảo.

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Trước kia, ông bà ta thường quan niệm rằng con trâu là đầu cơ nghiệp. Ngày nay, chiếc xe được xem là cần câu cơm có ý nghĩa tương tự con trâu kéo cày đối với nhiều người. Dù là ô tô hay xe máy thì việc xem ngày đẹp, màu xe, tuổi đẹp,… hợp với phong thủy thôi là chưa đủ. Thông thường khi mới mua xe về, người ta còn thực hiện nghi lễ cúng xe mới nhằm mang lại bình an, tài lộc và may mắn khi tham gia giao thông. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh muốn chia sẻ với bạn đọc cách cúng xe máy mới mua về theo đúng phong tục cho bạn tham khảo.

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Cách cúng xe máy mới mua về đúng phong tục - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách cúng xe máy mới mua về

Cần chuẩn bị những gì trước khi cúng xe máy mới mua?

Cúng xe máy mới như thế nào cho đúng phong tục là điều mà rất nhiều người quan tâm. Lễ vật cúng xe mới mua cần có:

  • Mâm cúng thứ nhất: để bày lên bàn thờ, dâng lên gia tiên, thần linh. Nếu là xe máy mới mua, sau khi hoàn tất buổi lễ cúng xe, đừng quên “rửa xe” để san sẻ may mắn, tài lộc và hỉ sự tới bạn bè, người thân.

+ Mỗi vùng miền sẽ có các cách cúng xe máy mới mua khác nhau. Thông thường, một mâm lễ chỉn chu, đầy đủ, thể hiện được lòng thành kính lên ông bà tổ tiên thường bao gồm: 1 đĩa trái cây, 1 bình hoa, 1 đĩa đồ chay, 1 đĩa gạo muối, 1 xấp giấy tiền vàng bạc, 3-5 ly rượu, 3-5 ly trà, 1 ly nước trắng, 2 cây đèn cầy đỏ và 3 cây hương.

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Chuẩn bị 2 mâm cúng cho gia tiên và chúng sinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Mâm cúng thứ 2 bao gồm: đồ mặn, hoa quả, gạo muối, tiền mã, rượu, đèn cây, nước lọc, cháo, quần áo vàng mã cúng chúng sinh. Đây là nghi thức bắt buộc để bố thí cho các vong hồn không may bị gặp phải tai nạn, chết đường chết chợ.

Nên quay đầu xe vào trong hay ra ngoài khi cúng?

Trước khi thực hiện thủ tục cúng xe mới mua về, bạn cần lưu ý quay đầu xe máy ra phía ngoài, hướng ra phía cửa. Tuyệt đối không làm ngược lại, tức là không quay đầu xe vào trong nhà hay hướng vào ngõ cụt.

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Nên quay đầu xe ra phía ngoài đường khi làm lễ cúng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu cẩn thận hơn, bạn có thể chọn hướng phù hợp với chủ nhân để làm nghi thức cúng xe mới. Tuy điều này không quá quan trọng nhưng theo quan niệm của ông bà ta, có thờ có kiêng có lành. Do vậy, bạn cũng không nên xem nhẹ điều này.

Giờ đẹp để cúng xe máy mới

Bạn nên chọn ngày lành, tháng tốt, hợp mệnh với gia chủ để cung xe máy mới mua về. Lời khuyên cho bạn là mở lịch hoặc hỏi các thầy phong thủy để tiến hành làm lễ cho thêm phần yên tâm. Các giờ tốt để cúng và xuất hành xe mới như Tốc Hỷ, Giờ Đại An, Tiểu Cát.

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Giờ đẹp để cúng xe máy mới - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện lễ cúng ngoài nhà hay trong nhà?

Theo các chuyên gia phong thủy, gia chủ nên thực hiện lễ cúng xe máy mới mua về ngoài sân. Nếu nhà bạn ở sát đường quốc lộ và không gian quá hẹp không thể tổ chức lễ cúng bên ngoài thì bạn có thể thực hiện lễ cúng tại bãi đậu xe hoặc mời thầy cúng về nhà. Lưu ý cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc hướng đầu xe về phía đường lớn, không nhìn về ngõ cụt.

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Nên thực hiện lễ cúng xe ngoài sân - Ảnh minh họa: Internet

Bài cúng xe mới mua về

Bài cúng hay còn gọi là văn khấn xe mới mua về tương đối đơn giản, ngắn gọn chứ không hề dài dòng. Sau khi dâng mâm cúng, thắp hương, gia chủ sẽ bắt bầu đọc các nội dung dưới đây (đọc 2 lần):

Nơi ở: Đường… Phường…Quận…Thành phố….Việt Nam.

Hôm nay, ngày…tháng…năm….

Con tên:………………..

Nhân dịp con mới mua chiếc xe biển số….., con có chuẩn bị một chút lễ vật cúng xe để dâng lên ông bà tổ tiên, thần linh, thổ thần cùng các vong linh chưa siêu thoát đang ẩn náu quanh đây.

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Bài cúng xe mới mua về cần thể hiện thái độ thành kính - Ảnh minh họa: Internet

Con xin mời các ngài về tham dự đầy đủ và hưởng lễ vật. Con cũng cầu xin các ngài phù hộ cho xe con thượng lộ bình an, làm ăn tấn tài tấn lộc, mọi việc như ý, thuận buồm xuôi gió.

Con xin tạ ơn các ngài!!! 

Bạn phải nhớ rằng bài cúng chỉ là cách biểu đạt thành ý của mình lên bề trên, gia tiên và thần linh. Điều quan trọng là thái độ thành kính và thành khẩn của gia chủ. Sau khi đọc văn khấn xong thì chờ hương tàn, sau đó đốt sớ cúng vàng mã, vảy trà, rượu và muối hạt xung quanh đường để cúng chúng sinh, nhằm xua tan những điều không may mắn và cầu bình an đến với chủ nhân của chiếc xe.

Học cách cúng xe máy mới mua về không phải là điều bắt buộc nhưng nó lại là cách giúp chủ nhân của chiếc xe phần nào yên tâm khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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