Hướng dẫn cách bố trí giường ngủ hợp phong thủy

Chiếc giường ngủ được bố trí phù hợp với mệnh của gia chủ là cách đón nhận những luồng năng lượng tốt, có lợi cho cuộc sống nhất là đối với các cặp vợ chồng. Đồng thời, giúp tránh được khí xấu, độc hại tác động xấu đến sức khỏe .

Màu sắc giường ngủ cũng khá quan trọng để tạo phòng ngủ đẹp, vừa có tác dụng trang trí cho nội thất vừa mang ý nghĩa phong thủy phù hợp với bản mệnh.

Giường ngủ có màu sắc dịu nhẹ -Ảnh: Internet

Chọn màu sắc giường ngủ nên phù hợp với mệnh. Những người mệnh mộc thì chọn màu xanh lá cây, xanh lục, xanh rêu, xanh lam, xanh thẫm, nước biển. Chất liệu chủ đạo sẽ là gỗ.

Chọn màu sắc giường ngủ nên phù hợp với mệnh -Ảnh: Internet

Chọn loại giường vững chãi và cân bằng để bảo toàn và cung cấp các luồng khí tích cực giúp ngủ ngon hơn.

Cách bố trí phòng ngủ theo phong thủy cần đặt giường ngủ ở vị trí giữa phòng ngủ giúp đảm bảo hài hòa trong các mối quan hệ có năng lượng tích cực trong không gian riêng của bạn.

Vị trí đặt giường ngủ quyết định nhiều tới sự thành bại của gia chủ -Ảnh: Internet

- Đầu giường

Đầu giường cần có điểm tựa vững chắc vào tường giúp mang đến sự thoải mái, cân bằng khi ngủ.

Đầu giường cần có điểm tựa vững chắc vào tường -Ảnh: Internet

Tránh kê đầu giường gần cửa sổ hoặc cách xa tường vì sẽ khiến khí lực thoát ra ngoài và khó ngủ sâu.Nhiều người có sở thích xoay chéo giường ngủ để tạo nên bầu không khí lãng mạn hoặc để tránh các thanh xà nhà trên cao. Đây là điều không nên.

Không nên đặt giường ngủ kề bức tường phía sau bàn thờ để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Không nên kê đầu giường sát bàn thờ -Ảnh: Internet

Đặt giường ngủ kề bức tường phía sau bồn cầu sẽ làm cho bạn dễ mắc bệnh, rối loạn ý thức hệ và tâm trí thì rất khó tập trung. Nên di chuyển giường ngủ đến vị trí khác tốt hơn trong phòng.

Theo phong thủy, bạn không nên kê giường ở dưới quạt trần, đèn chùm trang trí hay xà nhà vì có thể tạo ra áp lực và gây ảnh hưởng xấu cho giấc ngủ.

2. Lưu ý cách bố trí phong thủy phòng ngủ

Nên sắp xếp phòng ngủ thật gọn gàng, đặc biệt là phần đầu giường để tránh chặn dòng chảy của khí lưu thông trong phòng.

Sắp xếp phòng ngủ không gọn gàng, đặc biệt là phần đầu giường sẽ chặn dòng chảy của khí lưu thông trong phòng -Ảnh: Internet

Trong phong thủy, những đồ vật trong phòng ngủ cần có đôi có cặp để thể hiện tính cân bằng và sự hòa hợp nhất định. Ví dụ như hai chiếc gối, hai kệ đầu giường.

Nên mở cửa sổ phòng ngủ hoặc sử dụng máy lọc không khí vào ban ngày để giữ cho không khí trong lành và đầy đủ oxy. Vào ban đêm, bạn nên đóng cửa sổ để giữ cho các khí tốt trong phòng. Nếu có, tốt nhất nên che rèm lại trước khi đi ngủ.

Giữ cho không khí trong phòng trong lành và đầy đủ oxy -Ảnh: Internet

Không nên bày các thiết bị điện tử trong phòng ngủ.

Tránh bày các thiết bị điện tử -Ảnh: Internet

Nên dựng một tấm bình phong để ngăn cách khu vực ngủ và làm việc để đầu óc được thư giãn thoải mái mỗi khi đi ngủ.

Dựng một tấm bình phong để ngăn cách khu vực ngủ và làm việc -Ảnh: Internet

Phong thủy là yếu tố quan trọng quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Trong đó, phong thủy của không gian phòng ngủ rất quan trọng. Với những thông tin về cách bố trí giường ngủ hợp phong thủy vừa chia sẻ sẽ góp phần giúp bạn có thêm kiến thức để hoàn thiện không gian sống của mình.