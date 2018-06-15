Rước may mắn, tài lộc với cách bố trí lọ lộc bình theo phong thủy

Không ai biết nguồn gốc xuất hiện lộc bình nhưng từ thời xưa, chúng đã được các bậc quân vương, quan lại xem trọng như một phẩm vật bày trí thể hiện địa vị cũng như mang tính phong thủy rước may mắn, tài lộc nếu được bố trí đúng chỗ, đúng nơi.

Từ đó cho đến nay, ý nghĩa phong thủy của lộc bình không thay đổi và nhiều đại gia vẫn luôn sẵn lòng tìm kiếm cho bằng được những lọ lộc bình giá trị đặt trong ngôi nhà của mình.

Lộc bình có phần miệng loe ra mang ý nghĩa sinh sôi tài lộc, phần dưới nhỏ để hút và giữ vận khí -Ảnh: Internet

Thông thường hình dáng lộc bình có phần miệng loe ra mang ý nghĩa sinh sôi tài lộc, phần dưới nhỏ để hút và giữ vận khí. Nếu bố trí lọ lộc bình theo phong thủy đúng cách, gia chủ sẽ có nhiều may mắn, an lành đồng thời sinh tài, đổi vận mãi về sau.

Hiện trên thị trường có nhiều lộc bình được chạm khắc tinh xảo cùng nhiều chất liệu đa dạng để lựa chọn như gỗ, gốm, đồng, thủy tinh…

2. Những lưu ý khi bố trí lọ lộc bình theo phong thủy

Về số lượng:

Số lượng lộc bình bài trí trong nhà phải đi chung một đôi và phải đi đúng cung hành của nó -Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, số lượng lộc bình bài trí trong nhà không thể đặt tùy tiện mà cần phải đi chung một đôi, đồng thời, 2 lộc bình này phải đi đúng cung hành của nó như: hành Thổ đối với các lộc bình thủy tinh, gốm, sứ thì đặt ở góc Tây Nam, hành Kim đối với lộc bình kim loại thì đặt ở góc Tây hoặc Tây Bắc... của ngôi nhà.

Về vị trí:

Tùy từng căn phòng mà có thể bố trí lọ lộc bình theo phong thủy phù hợp như sau:

Trên bàn thờ:

Chọn những lọ lộc bình nhỏ, vừa vặn với bàn thờ và đặt bên tay trái theo quan niệm “đông bình tây quả” -Ảnh: Internet

Trang trí một bàn thờ thường không thể thiếu những lọ lộc bình. Nên chọn những lọ lộc bình nhỏ, vừa vặn với bàn thờ và đặt bên tay trái theo quan niệm “đông bình tây quả”. Đặc biệt, nên chọn những lọ lộc bình có chạm khắc họa tiết rồng phượng, tứ linh… để giúp hội tụ sinh khí tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Trong phòng khách:

Lọ lộc bình lớn đón được nhiều ánh sáng để và thu hút vận khí tốt, tăng vẻ sang trọng cho căn phòng -Ảnh: Internet

Nên chọn những lọ lộc bình lớn và đặt chúng ở vị trí rộng rãi, đón được nhiều ánh sáng để vừa có thể thu hút vận khí tốt, vừa tăng vẻ sang trọng cho căn phòng.

Trong phòng ngủ:

Lộc bình bài trí trong phòng ngủ cần được đặt ở nơi kín đáo, khuất tầm nhìn và tránh đối diện với cửa chính -Ảnh: Internet

Là chốn riêng tư nên lộc bình bài trí trong phòng ngủ cần được đặt ở nơi kín đáo, khuất tầm nhìn và tránh đối diện với cửa chính gây ảnh hưởng đến của cải và tiền bạc.

-Vật trang trí đi kèm:

Cành đào trang trí trong lọ lộc bình -Ảnh: Internet

Cành đào trang trí trong lọ lộc bình mang ý nghĩa về tình duyên, cành trúc mang ý nghĩa về tiền tài, đao kiếm mang may mắn về công danh sự nghiệp và lộc bình để trống mang ý nghĩa tích lộc cho cả nhà.

Như vậy, không đơn thuần là những vật trang trí nhà cửa mà lộc bình còn mang ý nghĩa tâm linh quan trọng. Nếu biết cách bố trí lọ lộc bình theo phong thủy, bạn không chỉ rước may mắn, tài lộc cho bản thân mà còn cho cả gia đình mình.