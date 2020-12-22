Sao Vân Hớn là một sao không tốt, không xấu đối với cả Nam và Nữ. Tuy nhiên khi bị sao này chiếu mạng thì mọi việc đều ở mức trung bình, không có nhiều điểm tốt nếu như không được dâng sao giải hạn. Cùng tìm hiểu cách cúng sao Vân Hớn giải hạn qua nội dung bài viết sau đây.

Sao Vân Hớn là một hung tinh, liên quan đến các vấn đề xấu về sức khỏe , bệnh tật. Nếu là Nữ mệnh khó sinh gặp họa huyết quang, còn Nam mạng bất lợi đường quan trường, công danh sự nghiệp. Sao Vân Hán chiếu mạng gia đình bất an, hao hụt, mỗi người cần phải luôn cẩn trọng với mọi điều trong cuộc sống hàng ngày.

Trong tử vi , hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh khác nhau. Với 9 ngôi sao được gọi là Cửu Diệu, sẽ có sự luân phiên 9 năm quay lại một lần. Cửu diệu sẽ bao gồm có sao tốt và sao xấu, nếu trong cùng một năm tuổi, một người gặp cả sao xấu và hạn xấu thì người thuộc tuổi đó nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải vận hạn của bản thân trong năm đó.

Sao Vân Hớn là một sao xấu chủ về bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Sao Vân Hớn thuộc hành Hỏa, theo thuyết ngũ hành có quan hệ tương sinh với Mộc, bình hòa với Hỏa, tương khắc với Thủy, kỵ với hành Thổ. Do đó:

Sao Vân Hớn kỵ các màu thuộc hành Thổ là vàng, nâu và các màu thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển.

Sao Vân Hớn hợp với các màu thuộc hành Hỏa là Đỏ, tím, cam, hồng và màu thuộc hành Mộc là xanh lá cây.

Sao Vân Hớn kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nên cần có sự cẩn trọng những hạn đã nêu ở trên trong những tháng này.

Để biết sao Vân Hớn chiếu mạng vào những tuổi nào, người ra sẽ dựa vào tuổi âm lịch cũng như giới tính. Cụ thể:

Sao Vân Hớn chiếu Nam mạng vào những năm tuổi: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi.

Sao Vân Hớn chiếu Nữ mạng vào những năm tuổi: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi.

Những năm tuổi (đỏ) sao Vân Hớn chiếu mạng - Ảnh minh họa: Internet

Những ảnh hưởng khi gặp sao Vân Hớn chiếu mạng

Khi gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, bạn có thể gặp một số vấn đề sau:

Về sức khỏe: Năm gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh sẽ khiến sức khỏe của bản mệnh có phần yếu kém. Bạn có thể mắc bệnh, thường xuyên bị đau ốm trong năm này, nhưng bệnh không quá nặng, chỉ cần giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt là được. Lưu ý đề phòng sức khỏe vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch.

Công việc, sự nghiệp: Sao Vân Hớn là sao trung tính nhưng hạn này ảnh hưởng không hề nhỏ đến chuyện làm ăn buôn bán. Hãy cẩn thận và suy tính kỹ càng trước khi đưa ra quyết định trong công việc làm ăn.

Đặc biệt là nữ mạng gặp năm sao Vân Hớn chiếu mạng cần cẩn thận giữ lời nói trong giao tiếp. Không nên gây mâu thuẫn, xung đột với mọi người bên cạnh để tránh những điều thị phi, tai tiếng.

Sao Vân Hớn có thể ảnh hưởng xấu cho cả Nam và Nữ - Ảnh minh họa: Internet

Cách cúng sao Vân Hớn giải hạn

Cách cúng sao vân hớn giải hạn chính xác cần phải chuẩn bị đầy đủ các lễ vật sau:

15 ngọn đèn hoặc nến

Bài vị màu đỏ đề “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”.

Mũ đỏ; Đinh tiền vàng

Gạo, muối

Trầu cau; Hương hoa, trái cây, phẩm oản

Chai nước

Lưu ý cách xếp đèn cúng sao Vân Hớn hướng về vị trí Chính Nam mới là chính xác nhất, và bạn thắp đèn (nến) như hình dưới đây:

Xếp đèn (nến) cúng sao Vân Hớn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã chuẩn bị xong, Bạn hãy thắp hương rồi đọc bài văn khấn như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hỏa Đức Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ con là: ……………………………………

Hôm nay là ngày ... tháng …… năm …… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) ………………….để làm lễ cúng sao giải hạn sao Vân Hớn chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Bạn hãy chờ hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên đất. Tiếp theo, lấy muối gạo rắc xung quanh địa điểm cúng dâng sao giải hạn

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Hoàn thành bài văn khấn, gia chủ hãy đợi hương tàn thì hóa sớ, bài vị lẫn tiền vàng. Lưu ý trong cách cúng dâng sao giải hạn sao vân hớn, Gia chủ không quên vẩy rượu lên mặt đất cùng với rắc muối gạo về bốn phương tám hướng.

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Bài khấn cúng sao Vân Hớn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài hướng dẫn cách cúng sao Vân Hớn giải hạn chính xác cho những tuổi gặp năm sao này chiếu mệnh. Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp các bạn dễ dàng thực hiện bài cúng sao, đem lại may mắn, hạnh phúc trong năm tuổi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.