Hướng dẫn cách cúng sao Thổ Tú giải hạn

Trong các sao chiếu mệnh thì sao Thổ Tú là một sao hạn trung tính, có thể vẫn mang đến những điều không may cho người bị sao chiếu mạnh. Vì vậy, bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cúng sao Thổ Tú một cách chi tiết qua bài viết sau đây.

Với những người mang mệnh Thổ, gặp năm sao Thổ Tú chiếu mạng thì hay cảm thấy có nhiều nỗi buồn, không quyết đoán trong các quyết định, luôn cảm thấy hoài nghi với mọi việc trong cuộc sống. Những người bị sao Thổ Tú chiếu mạng sẽ cảm thấy công việc trong 6 tháng đầu năm diễn ra bình thường, chậm chạp, phải đến 6 tháng cuối năm mới thuận lợi.

Sao Thổ Tú nằm trong Cửu Diệu niên hạn, theo tử vi đây là một sao không tốt hẳn và cũng không xấu hẳn. Hạn của sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa cho gia chủ, việc xuất hành không gặp nhiều thuận lợi, làm ăn, buôn bán gặp nhiều khó khăn... Người gặp sao Thổ Tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, lợi dụng, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công việc, sự nghiệp.

Khái quát lại, sao Thổ Tú là một trong những sao chiếu mệnh mang điều xấu, vì vậy nếu bạn trong năm nay gặp sao này chiếu mệnh thì nên để ý những việc trong gia đình, hạn chế xung đột có thể diễn ra. Trong công việc người gặp sao Thổ Tú chiếu mạng luôn cần bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn trong mọi việc, với người kinh doanh thì không mở rộng quy mô hoạt động trong năm này.

Sức khỏe của người gặp năm sao Thổ Tú chiếu mạng thì không thực sự tốt, bạn có thể thường xuyên bệnh tật và đau ốm, tuy không nặng nhưng bệnh cần nhiều thời gian để điều trị và tiền bạc

Về tình cảm của người sao Thổ Tú chiếu mạng sẽ hay cảm thấy buồn phiền, gặp nhiều trắc trở. Nếu đã có vợ chồng thì hay có xung đột, cãi cõ dù chỉ là những chuyện nhỏ.

Đặc biệt Nữ mạng gặp năm sao Thổ Tú chiếu mạng luôn phải cẩn thận trong giao tiếp, tránh mọi xung đột với người bên cạnh, không nên đi làm ăn xa nhà.

Nữ mạng gặp nhiều điều bất lợi khi gặp sao thổ tú chiếu mạng - Ảnh minh họa: Internet

Các năm tuổi sao Thổ Tú chiếu mạng

Tùy theo Nam mạng và Nữ mạng để phân ra những năm tuổi sao Thổ Tú chiếu mạng. Lưu ý tuổi theo tính theo tuổi âm lịch.

Nam mạng gặp sao Thổ Tú vào các năm tuổi: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi.

Nữ mạng gặp sao Thổ Tú vào các năm tuổi: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 tuổi.

Tương tự như quy luật với các sao chiếu mệnh khác trong Cửu Diệu, cứ sau 9 năm sao Thổ Tú lại quay trở lại đối với một tuổi.

Các năm tuổi (dấu đỏ) sao Thổ Tú chiếu mạng - Ảnh minh họa: Internet

Cách cúng sao Thổ Tú giải hạn

Cách cúng giải hạn sao thổ tú cúng vào đúng ngày 19 âm lịch hàng tháng, nhưng tốt nhất là vào ngày 19 tháng giêng âm lịch, bởi ngày đó là ngày sao sáng nhất. Thời gian cúng là từ 15h – 17h.

Lưu ý để thực hiện cách cúng giải sao thổ tú có hiệu quả tốt nhất, nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy, màu trắng như kim cương, thạch anh trắng… ở trong nhà.

Do sao Thổ Tú thuộc Hành Thổ nên khi thực hiện bài cúng sao thổ tú mọi thứ chuẩn bị phải có màu vàng. Hoặc nếu bạn sử dụng các đồ vật có màu sắc khác thì hãy lấy giấy màu vàng gói lại hay đặt các đồ vật lễ lên trên những tấm giấy màu vàng.

Cần chuẩn bị lễ vật cúng sao thổ tú bao gồm: 5 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu vàng của sao Thổ Tú, Mũ vàng, Tiền vàng, Gạo, muối, Nước, Trầu cau, hoa quả…

Cách cúng sao Thổ Tú đúng là hướng chính Tây - Ảnh minh họa: Internet

Cách khấn cúng sao thổ tú đúng là hướng về vị trí chính Tây và đọc bài khấn với nội dung như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ con là: …………………………………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại ………………. Để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Sau khi khấn xong, chờ hết tuần hương rồi hóa sớ, bài vị, tiền vàng, vẩy rượu, rắc gạo ra xung quanh.

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Hóa sớ, tiền vàng sau khi hết tuần hương cúng sao Thổ Tú - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã giới thiệu đến bạn đọc cách cúng sao Thổ Tú giải hạn, hy vọng qua những hướng dẫn trên bạn đọc sẽ dễ dàng thực hiện bài cúng, giảm bớt những lo lắng về một năm tuổi không may mắn khi bị sao chiếu mạng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.