Không ai khó 3 đời, từ 22h tối 3/10/2022 vận tài theo gót, 3 con giáp này trúng độc đắc "khủng", tiền tỷ vào nhà, lên đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 21:15

Từ 22h ngày 3/10/2022, 3 con giáp sau đây sẽ có duyên với tiền tài mạnh mẽ, xua hết vận xui đón nhận may mắn mới, cơ hội đổi đời không còn khó khăn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cục diện Tam Hội nâng đỡ nên đường tài lộc rộng mở, không phải lo lắng nhiều. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên từ 22h ngày 3/10/2022, tuổi Dần tránh được họa tiền rơi.

Không ai khó 3 đời, từ 22h tối 3/10/2022 vận tài theo gót, 3 con giáp này trúng độc đắc 'khủng', tiền tỷ vào nhà, lên đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần kiếm được tiền nên có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhân duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi lên. Sẽ có người tìm đến tuổi Dần để nhờ vả. Con giáp này cũng có thể mở lòng giúp đỡ. Đây là lúc họ cần lòng tốt của tuổi Dần. Những ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm cũng có thể tranh thủ cơ hội này để ra mắt họ hàng hai bên gia đình.

Tuổi Thân

Không ai khó 3 đời, từ 22h tối 3/10/2022 vận tài theo gót, 3 con giáp này trúng độc đắc 'khủng', tiền tỷ vào nhà, lên đời sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học, trong khoảng thời gian từ 22h ngày 3/10/2022, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Tuổi Tỵ

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Đặc biệt chuyện tình cảm con giáp này cũng rất suôn sẻ, người đã lập gia đình có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc.

Không ai khó 3 đời, từ 22h tối 3/10/2022 vận tài theo gót, 3 con giáp này trúng độc đắc 'khủng', tiền tỷ vào nhà, lên đời sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi đang yêu, đây là thời điểm lý tưởng để thăng hoa cho mối quan hệ của hai bạn. Hai người còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Trong ngày này, bạn có thể ngỏ lời với người ấy để đôi bên tiến thêm một bước xa hơn.

Người độc thân sớm thỏa nguyện vọng trong chuyện tình yêu đôi lứa. Nhiều cơ hội kết giao mở ra, việc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Chỉ cần bạn tự tin thể hiện bản thân thì không lo không tìm được người ấy.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Mở đầu tuần mới tràn ngập may mắn, 3 con giáp này đón đầu lộc vàng, trúng độc đắc lớn, bội thu của cải

Từ thứ Hai ngày 3/10/2022, 3 con giáp sau đây sẽ rất vượng về đường tiền tài và công danh, đầu tuần tích cự giúp 3 con giáp này thêm nhiều sinh lực thu hút tài lộc.

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