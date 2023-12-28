Định mệnh dẫn lối trong vòng 1 tháng nữa, 3 con giáp được quý nhân trao cơ hội vàng, may mắn tăng cao, làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc

Trong thời gian này tuổi Dần cũng rất giỏi giữ bình tĩnh khi các sự cố xảy ra nhờ có lục hợp che chở. Bản mệnh thậm chí còn tìm được chỗ dựa tinh thần tuyệt vời để thúc đẩy niềm tin, sức mạnh cho mình trong thời gian này. Đặc biệt thời gian này sẽ rất tốt để bạn tiến hành những công việc quan trọng nhất là các việc khai trương, xuất hành. Bản mệnh hãy dành thời gian của mình để chăm sóc bản thân, gia đình và chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ sắp đến.

Tử vi 1 tháng tới dự đoán sẽ mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho tuổi Dần hoặc đơn giản là con giáp này bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá.

Con giáp tuổi Mão

Trong 1 tháng tới, Thiên Tài tinh chiếu mệnh cho biết tuổi Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn nhưng vì tính thích thể hiện, hay khoe nên có nhiều tiểu nhân ganh ghét trong chuyện làm ăn. Nhưng nhờ bản mệnh có Tam Hợp nên làm ăn khá thuận lợi, đàn ông tuổi Mão có tài ăn nói, thuyết phục nên dù kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có tiền dư. Nhiều người hôm nay có lộc ăn hoặc được ai đó cho tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thủy sinh Mộc bù đắp cho đường tình duyên của Mão khiến bản mệnh được an ủi phần nào. Cuộc sống không như ý ta muốn nhưng điều quan trọng là bây giờ bạn đã dũng cảm để đối mặt với những nỗi đau tình cảm. Người có gia đình thì biết quan tâm, chăm sóc người thân nhiều hơn vào thời gian này.

Con giáp tuổi Thân

Trong 1 tháng tới, những ai còn độc thân nên chuẩn bị cho một tiếng sét ái tình mãnh liệt trong ngày xuất hiện Tam Hợp. Những cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian cuối năm bình yên và ngọt ngào. Thiên tài ghé thăm dự báo vận may tài chính sẽ giúp con giáp tuổi Thân vững vàng tiến tới trong việc gia tăng thu nhập. Bạn rất chăm chỉ và tập trung kiếm tiền bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, nhờ thế mà bạn kiếm được số tiền lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Những bữa tiệc cuối năm khó lòng có thể từ chối tham gia nhưng việc ăn uống vô độ cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nhất là những ai đang có bệnh nền nhưng vẫn không biết từ chối những lời mời uống rượu, bia.

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