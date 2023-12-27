Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp nắm giữ cơ may trong sự nghiệp, công danh xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, cuộc sống dư dả, vận may mỉm cười

Đúng 7 ngày tới, việc hợp tác làm ăn của tuổi Mão vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Con giáp này tìm được người đáng tin cậy và có sự hòa hợp về hướng kinh doanh. Đây quả là tin rất đáng chúc mừng ngay những ngày chuẩn bị đón năm mới này. Không những vậy, tài tinh che chở nên người làm kinh doanh có thêm cát khí trợ mệnh, tránh được những điều xui xẻo có thể xảy tới trong quá trình tiến hành kế hoạch. Bản mệnh trân trọng từng cơ hội đến bên mình và không để lỡ dở điều gì may mắn.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của tuổi Mão lại không được suôn sẻ như vậy. Cả con giáp này và nửa kia dường như đều cố tình trốn tránh những vấn đề tồn tại giữa cả hai từ lâu, dù hai người đều muốn gìn giữ hạnh phúc nhưng lại chưa thể tìm ra cách nào để duy trì mối quan hệ hiện tại.

Đúng 7 ngày tới, đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Thân đường sự nghiệp. Nhiều người còn đi học đang nỗ lực ôn thi thời gian tới có nhiều tin vui. Người đi làm có tinh thần trách nhiệm với công việc. Con giáp này được nhắc nhở, đừng ham kiếm tiền quá, bản mệnh đang ép bản thân rơi vào tình trạng áp lực hoặc căng thẳng quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, con giáp này phải hạn chế ăn nói trong giao tiếp với người ngoài, nói nhiều quá lại mất vui. Hãy nghĩ cách để tăng cường sức mạnh của bản thân để mình không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Người cô đơn đừng vội tìm đến tình cảm mới khi chưa chắc chắn về đối phương.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 7 ngày tới, có Chính Ấn chiếu mệnh nên Hợi khá thông thái, nhanh trí, làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Ngày này rất hợp với ai làm công việc giảng dạy, nghiên cứu, tư tưởng, triết gia, giáo sư, tiến sỹ. Tuy nhiên vì khá bảo thủ và chậm chạp nên những bạn làm kinh doanh hơi ế ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc có Tam Hợp cục trợ lực nên đỡ hao tài hơn hẳn. Ngày hôm nay bạn cần nắm bắt cơ hội để bạn gia tăng thu nhập cho bản thân mình. Hợi có nguồn thu nhập vững vàng và ổn định giúp cho bản mệnh yên tâm hơn nhiều.

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