Hôm nay (15/12): 3 con giáp xã hết vận xui cuối năm, đắc lộc sai tài, tiền bạc rủng rỉnh, bước sang Đông gặp Thần Tài, rẽ sang Tây gặp Quý Nhân

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 07:55

Tử vi ngày Thứ Năm (15/12) dự đoán 3 con giáp này có vận trình vô cùng tươi sáng làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, vì luôn có người chỉ đường, dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy đúng 15/12 Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Sửu. Bản mệnh cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần May mắn sẽ không bỏ qua Sửu. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Hôm nay (15/12): 3 con giáp xã hết vận xui cuối năm, đắc lộc sai tài, tiền bạc rủng rỉnh, bước sang Đông gặp Thần Tài, rẽ sang Tây gặp Quý Nhân - Ảnh 1
May mắn nhất hôm nay (15/12) gọi tên 3 con giáp này, trả sạch hết nợ nần, phất lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của Sửu tăng lên, bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, Sửu còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu đang làm nghề tự do. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Trong tình cảm, hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy nhàm chán khi mọi thứ diễn ra đều đều. Sửu luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh cũng không quá quan tâm.

Giờ tốt: 9h-11h

Con số may mắn : 93 , 75 , 27

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay 15/12/2022 của 12 con giáp, Tam hội mang đến cơ hội cho con giáp tuổi Mão có thể gặp gỡ và giao lưu với những người bạn mới trong lĩnh vực sáng tạo. Họ thực sự đã truyền cảm hứng để bạn có thể thay đổi cách thức phù hợp hơn cho những dự án mới trong tương lai.

Thương quan khiến con giáp tuổi Mão rất dễ phạm lỗi trong ngày này. Do đó, bản mệnh nhớ đong đếm một cách cẩn thận trong hành xử, đừng đưa ra các quyết định bốc đồng, vội vàng. Sử dụng khả năng tính toán là cách để bạn không mắc sai lầm.

Tài chính của bản mệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn, kết quả công việc tốt cũng giúp cải thiện tình hình tài chính, từ đó giúp bạn có thêm khả năng thực hiện những mục tiêu đã đề ra bấy lâu.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 14 , 28 , 13

 

Tuổi Hợi

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Năm (15/12), Tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, vì luôn có người chỉ đường, dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Hợi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Hôm nay (15/12): 3 con giáp xã hết vận xui cuối năm, đắc lộc sai tài, tiền bạc rủng rỉnh, bước sang Đông gặp Thần Tài, rẽ sang Tây gặp Quý Nhân - Ảnh 2
 Nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên vào hôm nay (15/12), những con giáp này vô cùng may mắn, đầu tư hay làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Hợi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Hợi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 60 , 81 , 45

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Những con giáp chậm mà chắc, đừng vội buồn vì năm 2022 nghèo khổ, nợ nần, sang năm 2023 chắc chắn sẽ phất lên ngoạn mục, vào năm 2024 sẽ giàu có một phương

Những con giáp chậm mà chắc, đừng vội buồn vì năm 2022 nghèo khổ, nợ nần, sang năm 2023 chắc chắn sẽ phất lên ngoạn mục, vào năm 2024 sẽ giàu có một phương

Năm 2023 -2024 chính là hai năm mà những người thuộc 3 tuổi này có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống, đá bay vận xui, giàu lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 15/12 tử vi ngày 15/12/2022 tử vi ngày 15/12 của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 22 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 28 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 49 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 57 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 58 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới