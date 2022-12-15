Hôm nay (15/12): 3 con giáp xã hết vận xui cuối năm, đắc lộc sai tài, tiền bạc rủng rỉnh, bước sang Đông gặp Thần Tài, rẽ sang Tây gặp Quý Nhân

Tử vi cho thấy đúng 15/12 Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Sửu. Bản mệnh cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần May mắn sẽ không bỏ qua Sửu. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Trong tình cảm, hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy nhàm chán khi mọi thứ diễn ra đều đều. Sửu luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh cũng không quá quan tâm.

Thu nhập của Sửu tăng lên, bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, Sửu còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu đang làm nghề tự do. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Giờ tốt: 9h-11h

Con số may mắn : 93 , 75 , 27

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay 15/12/2022 của 12 con giáp, Tam hội mang đến cơ hội cho con giáp tuổi Mão có thể gặp gỡ và giao lưu với những người bạn mới trong lĩnh vực sáng tạo. Họ thực sự đã truyền cảm hứng để bạn có thể thay đổi cách thức phù hợp hơn cho những dự án mới trong tương lai.

Thương quan khiến con giáp tuổi Mão rất dễ phạm lỗi trong ngày này. Do đó, bản mệnh nhớ đong đếm một cách cẩn thận trong hành xử, đừng đưa ra các quyết định bốc đồng, vội vàng. Sử dụng khả năng tính toán là cách để bạn không mắc sai lầm.

Tài chính của bản mệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn, kết quả công việc tốt cũng giúp cải thiện tình hình tài chính, từ đó giúp bạn có thêm khả năng thực hiện những mục tiêu đã đề ra bấy lâu.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 14 , 28 , 13

Tuổi Hợi

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Năm (15/12), Tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, vì luôn có người chỉ đường, dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Hợi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên vào hôm nay (15/12), những con giáp này vô cùng may mắn, đầu tư hay làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Hợi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Hợi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 60 , 81 , 45

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!