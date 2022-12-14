Hôm nay Chính Tài trợ vận nên những người tuổi Dần đang có công việc ổn định thì vô cùng suôn sẻ hơn những người đang làm tự do. Khuyên các bạn không nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay nhảy việc, cứ an yên làm tốt nhiệm vụ của mình là tốt nhất, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Vận trình tình duyên đi xuống vì Mộc Thổ tương khắc. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể khiến bạn làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa trong gia đình, bạn bè với nhau. Có lẽ thứ gì có được quá đơn giản, bạn sẽ không cảm thấy trân trọng.

Đường tiền bạc may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bạn kiếm tiền, chỉ là bạn có chịu nghe theo hay không mà thôi. Khoản lương thưởng đầy đủ, ổn định, không dính vào rắc rối, ai đang bị nợ lương thì có thể đòi trong hôm nay.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 14/12/2022 hôm nay, sự nghiệp tuổi Tý công việc suôn sẻ. Con giáp này nhiều người được quý nhân lớn tuổi giúp đỡ. Do luôn giữ được sự khiêm tốn, ham học hỏi nên được người khác dang tay giúp đỡ.

Vận trình tình cảm có nhiều tín hiệu tốt, những mâu thuẫn trong gia đình của tuổi Tý được giải quyết êm xuôi. Người độc thân nhờ sự dịu dàng và biết đối nhân xử thế nên dễ được người khác phái quan tâm chăm sóc khiến con giáp này cảm thấy vui vẻ.

Tuy nhiên, về sức khỏe, tuổi Tý nên chú ý đến chế độ ăn uống để cơ thể sản sinh đầy đủ lượng máu. Gần đây con giáp này hay bị chóng mặt là do thiếu máu, nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt như thịt và cá, các sản phẩm đậu nành, trứng, trái cây khô.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Con số may mắn : 34 , 3 , 9

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Tư 14/12/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Tỵ , chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Tỵ sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Hôm nay (14/12), những người thuộc 3 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn trong tất cả mọi việc, làm đâu trúng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Tỵ luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Tỵ rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân.

Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Tỵ thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Con số may mắn : 83 , 51 , 57

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!