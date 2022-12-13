Hôm nay (13/12): 3 con giáp này cát khí trùng trùng, mọi việc đều được thăng hoa, Tết này ấm no khỏi lo

Xem tử vi hôm nay, Thực Thần chiếu mệnh, tình hình tài chính của bạn rất khả quan, đặc biệt là với những ai làm công việc tự do. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua.

Kim sinh Thủy, nếu đã có nửa kia, hai bạn đang được tận hưởng chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc. Vì đôi bên có những sở thích rất phù hợp với nhau nên làm việc gì cùng nhau cũng vui vẻ cả. Bạn rất trân trọng nửa kia của mình.

Khi có đồng tiền dư dả trong tay, bạn có thể nghiên cứu thêm những lĩnh vực đầu tư đáng tin cậy. Hãy tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm và tiến hành dần dần từng bước một, rồi bạn sẽ khiến tiền đẻ ra tiền.

Giờ tốt: 1h-3h

Con số may mắn : 11 , 22 , 56

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo 13/12/2022, Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Mùi trong ngày Thứ Hai này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mùi nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Giờ tốt: 21h-23h

Con số may mắn : 27 , 81 , 9

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng 13/12/2022 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ có điều kiện thuận lợi để khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bản mệnh là người làm việc có đầu có đuôi, luôn nghiêm túc nên sẽ nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Hôm nay, 3 con giáp này có vận tài lộc vô cùng hanh thông, muốn gì được nấy, tích lũy tiền ăn Tết linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Khi được giao cho những nhiệm vụ khó, con giáp này chớ nên nản lòng, bởi đó chính là cơ hội để bản mệnh bước từng bước vững chắc trên con đường thăng tiến. Hãy rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ để xứng đáng với địa vị tương lai của mình.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mới này, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giờ tốt: 19h-21h

Con số may mắn : 39 , 78 , 93

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!