Tử vi hàng ngày 11/12/2022 của 12 con giáp, Thiên ấn nâng đỡ để những gì con giáp tuổi Tị lên kế hoạch trong ngày nghỉ này được diễn ra thuận lợi, như ý.

Người độc thân có đào hoa, dễ dàng gặp gỡ người phù hợp. Bạn có thể nói chuyện hòa hợp với người khác phái chênh lệch tuổi tác, dễ có định kiến và có thể bạn cảm thấy phân vân, lo lắng khá nhiều, chưa vội quyết định.

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại hỗ trợ về khía cạnh thể lực, có người giúp cải thiện sức khỏe của bạn. Nên tìm kiếm bác sĩ để có được tư vấn cần thiết.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 80 , 23 , 92

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 11/12/2022 hôm nay mang tới may mắn cho tuổi Tý ở phương diện tài lộc trong ngày này. Bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn cả chính và phụ. Nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định đầu tư hay ký kết làm ăn.

Vận trình sự nghiệp trong ngày khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì bản mệnh tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Bên cạnh đó con giáp này cũng biết phân bổ và tận dụng nguồn lực bên ngoài nên không gây áp lực quá lớn cho mình.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, lại có những bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng. Con giáp này nên tránh đối đầu với nửa kia để không buông lời làm tổn thương đối phương. Hãy cho cả hai người có không gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân rồi tìm hướng giải quyết.

Giờ tốt: 15h-19h

Con số may mắn : 31 , 25 , 26

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Chủ Nhật 11/12/2022 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tiền bạc ào ào đổ về túi trong ngày hôm nay, 3 con giáp này Tết nay không lo thiếu thốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày Chủ Nhật này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt: 23h-1h

Con số may mắn : 30 , 51 , 57

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!