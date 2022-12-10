Cuối tuần (10/12 – 11/12): 3 con giáp như thêu hoa trên gấm, đã giàu càng giàu, chỉ cần trong nhà có 1 trong 3 con giáp này thì định sẵn không tỷ phú cũng đại gia

Vận khí có nhiều sự khởi sắc nên bạn cũng đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Các cơ hội hợp tác làm ăn của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho bản thân.

Theo dõi tử vi cuối tuần (10-11/12), tuổi Thân sẽ có nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng tuổi Thân vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé.

Tuổi Tý

Bước sang ngày cuối tuần, tuổi Tý trở thành con giáp cực kì may mắn nhờ nhận được sự hậu thuẫn đến từ Thần Tài, làm đâu thắng đó, đụng đâu ra tiền đó.

Mọi kế hoạch đề xuất trước đó được thông qua, từ bước đầu đã thấy được sự khả thi thì việc mang về lợi nhuận không có gì ngạc nhiên.

Đặc biệt phải nhắc đến ngày thứ Bảy đỏ thắm khi được Chính Ấn và Thiên Phúc trợ mệnh. Tý tập trung vào công việc của mình nên tiền bạc đổ về tay không ngớt, nhất là tiền hoa hồng nhiều hơn cả tiền lương cứng.

Việc buôn bán kinh doanh đạt được doanh thu vượt ngoài kế hoạch. Tuy có một vài vấn đề phát sinh gây trục trặc nhất thời nhưng vẫn không thể lấp đi khả năng ứng xử và khả năng kiếm tiền thiên bẩm của bản mệnh.

Các mối quan hệ xã giao trong hai ngày cuối tuần cũng vô cùng hài hòa, việc kí thêm các hợp đồng dài hạn là điều hiển nhiên thấy được nhờ có quý nhân giới thiệu, ngỏ lời giúp đỡ.

Tuổi Mão

Mão vốn là người thông minh và khá kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình nên Mão dễ dàng thành công. Lĩnh vực tài chính của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng vào thời điểm cuối tuần này.

3 con giáp này sẽ phát tài cuối tuần này (10-11/12), dễ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Mọi việc tiến triển vô cùng hanh thông, làm đâu thu lợi đến đấy, mọi đường đi nước bước đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng. Cứ đà này thì thời gian tới con giáp này sẽ không phải lo về bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, do người tuổi Mão thông minh biết nhìn xa trông rộng nên ngoài việc làm ăn chính con giáp này cũng mở rộng thêm nhiều ngành nghề tay trái, kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!