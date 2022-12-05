Đầu tuần (5/12): 3 con giáp được lòng Thần Tài, vận Tài Lộc sáng rực rỡ, hôm nay nếu đầu tư sẽ dễ trúng đậm làm ĐẠI GIA

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ Hai 05/12/2022, Tuổi Sửu đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Sửu có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Sửu hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Sửu sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Tuổi Sửu nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Sửu cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Giờ tốt: 9h-11h

Con số may mắn : 92 , 78 , 36

Tuổi Tị

Theo tử vi hôm nay, Hỏa sinh Thổ, những người tuổi Tị còn độc thân có thể gặp được người ưng ý vào ngay ngày hôm nay, đáng mừng hơn nữa là người ta cũng có thiện cảm với bạn. Hãy trò chuyện kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nếu đã có nửa kia, hai người có thể sắp xếp thời gian rảnh và rủ nhau cùng tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày. Nếu làm được như vậy, hẳn các bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên, khiến quan hệ thêm gắn bó.

Thiên Tài chiếu mệnh, tình hình tài chính của bạn có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy dũng cảm bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc.

Giờ tốt: 17h-19h

Con số may mắn : 83 , 51 , 57

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 5/12/2022 hôm nay, tuổi Tý sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Dường như mọi thành công đều nằm ngay trong tầm tay, chỉ là bản mệnh có quyết tâm vươn tay nắm bắt hay không mà thôi.

Đúng hôm nay, 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố đủ đường, làm gì cũng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ đồng nghiệp xung quanh, vì thế, đừng ngại đối diện với khó khăn, thách thức. Hơn nữa, những khó khăn xuất hiện cũng sẽ góp phần giúp bản mệnh rèn luyện bản thân, trở thành người xuất sắc hơn.

Tuy nhiên tuổi Tý đang quá thờ ơ với các thành viên trong gia đình mình. Bản mệnh thích dành thời gian để giải trí hoặc tập trung cho sự nghiệp hơn là ở cạnh bên người thân, điều ấy khiến cho tình cảm giữa mọi người trở nên lạnh nhạt.

Giờ tốt: 15h-17h

Con số may mắn : 34 , 3 , 9

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!