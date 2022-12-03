Đúng 19h hôm nay, thứ Bảy (3/12): 3 con giáp đi ra đường ba bước gặp Thần Tài, bốn bước gặp quý nhân, thở thôi cũng có tiền

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 08:03

Tử vi hôm nay dự đoán 3 tuổi này có Tam Hợp cục nâng đỡ nên vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai tương đối “dễ thở”. Những ý tưởng sáng tạo đột phá giúp cho người tuổi này nhanh chóng “thăng quan tiến chức” trên con đường sự nghiệp bản thân. Không những thế, môi trường làm việc vui vẻ tạo cơ hội để bản mệnh bộc lộ điểm mạnh của mình.

Đúng 19h hôm nay, thứ Bảy (3/12): 3 con giáp đi ra đường ba bước gặp Thần Tài, bốn bước gặp quý nhân, thở thôi cũng có tiền - Ảnh 1
3 tuổi này cực kỳ may mắn vào ngày hôm nay, tay phải ôm vàng, tay trái ôm bạc rinh hết về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến. Công việc tiến triển tốt đẹp giúp nguồn thu nhập của con giáp này ngày một tăng cao đáng kể, có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân. 

Vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui. Sự cởi mở và chân thành giúp cho người độc thân tìm thấy được mối nhân duyên tốt đẹp cho mình. Tình cảm gia đình hạnh phúc trở thành niềm ao ước của không ít người. 

Giờ tốt: 5h đến 19h

Con số may mắn : 57 , 30 , 90

Tuổi Ngọ

Thứ 7 này, Ngọ có Tam Hợp cục nâng đỡ nên vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước. Nếu biết tận dụng thời cơ hiện tại, bạn sẽ sớm đạt được tham vọng của mình.

Cũng trong hôm nay, cát khí còn soi đường cho vận tài lộc tươi sáng. Tình hình tài chính của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến, đa phần sẽ xuất phát từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định để bạn có thể vừa trang trải cuộc sống, vừa đủ dôi dư để đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực mình yêu thích.

Chẳng những vậy, Ngọ còn có vận trình tình duyên như ý, khiến tinh thần của con giáp này thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng xứng đôi vừa lứa. Bản mệnh nên mở lòng mình hơn thì không khó để tìm được tình yêu.

Giờ tốt: 13h đến 19h

Con số may mắn : 39 , 78 , 93

Tuổi Dần

Hôm nay thứ Bảy 03/12/2022 là ngày mà Tuổi Dần đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Dần. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Đúng 19h hôm nay, thứ Bảy (3/12): 3 con giáp đi ra đường ba bước gặp Thần Tài, bốn bước gặp quý nhân, thở thôi cũng có tiền - Ảnh 2
Hôm nay, 3 con giáp này làm đâu trúng đó, giàu có không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Dần cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Dần vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 97 , 89 , 49

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h 17h thứ Hai 5/12/2022, 3 tuổi sa chân vào kho bạc của Thần Tài, đón lộc trời ban, tay trái ôm vàng, tay phải ôm kim cương

Đúng 17h 17h thứ Hai 5/12/2022, 3 tuổi sa chân vào kho bạc của Thần Tài, đón lộc trời ban, tay trái ôm vàng, tay phải ôm kim cương

Vào đúng 17h thứ Hai 5/12/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm 3 tuổi này, tài vận sẽ vô cùng hanh thông và thuận lợi.

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