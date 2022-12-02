Đúng 17h 17h thứ Hai 5/12/2022, 3 tuổi sa chân vào kho bạc của Thần Tài, đón lộc trời ban, tay trái ôm vàng, tay phải ôm kim cương

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Thậm chí, nhiều người có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, bạn không nên tiêu xài hoang phí khoản tiền từ trên trời rơi xuống này.

Thổ sinh Kim là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của người độc thân. Bạn nhận ra người luôn lặng thầm quan tâm và giúp đỡ mình suốt bấy lâu. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể cho người đó cơ hội.

Tốt nhất, hãy có cách đầu tư và sử dụng hợp lý, để tiền đẻ ra tiền. Còn nếu bạn chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ thì dù có núi vàng, núi bạc, bạn cũng sẽ chẳng thể nào giàu có và phát triển bền vững được.

Giờ tốt: 21h - 23h

Con số may mắn : 33 , 66 , 67

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 28/11/2022 hôm nay, tuổi Sửu có thể gặt hái được những thành công bất ngờ. Con giáp này chỉ cần xác định đúng mục tiêu của mình và cố gắng không ngừng thì ắt đạt được điều mà mình mong muốn.

May mắn hơn nữa, tuổi Sửu còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đối phương có thể là người mà bản mệnh quen biết từ trước đó. Hãy lắng nghe và học hỏi điều hay từ người đó.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Giờ tốt: 21h - 23h

Con số may mắn : 96 , 90 , 72

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, 17h thứ Hai 5/12/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Mùi, Sửu, Thìn là 3 con giáp may mắn nhất hôm nay, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Thìn luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Thìn rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân.

Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Thìn thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Giờ tốt: 13h - 15h

Con số may mắn : 37 , 49 , 48

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!