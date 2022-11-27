Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 28/11 đến 4/12/2022, vận trình tuổi Tý khởi sắc ở các phương diện. Công việc không có gì phải lo lắng. Kế hoạch đề xuất được cấp trên phê duyệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bản mệnh được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi.

Trên phương diện tình cảm, nhờ có sao chủ đào hoa chiếu mệnh, con giáp này có thể đón nhiều tin tức tích cực trong các mối quan hệ của mình. Đôi lứa có thể sẽ bàn tới chuyện trăm năm, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trong thời gian tới.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến ngay từ đầu tuần. Các nguồn thu chính và phụ đều tăng tiến. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì tuổi Tý hoàn toàn có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn. Tuy nhiên, tài khí chưa thực sự ổn định nên chớ nên mạo hiểm hay tiêu xài quá phung phí kẻo túi tiền sẽ hao tổn rất nhanh.

Nếu vẫn còn độc thân, bản mệnh cũng có thể tận dụng cơ hội lần này để tìm kiếm một nửa phù hợp. Tuần này có thể tuổi Tý sẽ được ai đó ngỏ lời mời hẹn hò, lần này hãy thử cho đôi bên cơ hội. Đừng quá chú trọng đến những tiêu chuẩn xa rời thực tế mà hãy quan tâm đến sự chân thành và thái độ biểu hiện của đối phương.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn tuần này, được đón nhận nhiều tin vui. Bản mệnh có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này rất lý tưởng để Sửu phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Khó khăn trước đó sẽ dần dần được giải quyết ổn thỏa. Sửu tin tưởng hơn vào khả năng của mình nên việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có phần bồng bột trong khi xử lý những vấn đề liên quan tới tình cảm trong tuần này. Có vẻ cảm xúc của bạnđang lấn át tâm trí khiến bạn đưa ra một vài quyết định không sáng suốt. Người độc thân chớ vội tin những lời đường mật của một người mà bạn chỉ mới quen.

Việc xảy ra sai sót khiến con giáp tuổi Mão không vui, bạn có xu hướng tự trách bản thân rất nhiều. Để đối phó với chuyện này, bạn nên tìm một không gian riêng và chậm rãi suy nghĩ về hai mặt của vấn đề. Đôi khi có lợi ích nhất định ở việc này mà bạn chưa nhận ra đấy.

Trong tuần này, 3 con giáp này đạp trúng hố vàng, vận tài lộc chờ sẵn trước cửa, ôm khối tài sản khủng. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Đức ghé thăm mang lại tài chính khá rực rỡ cho con giáp tuổi Mão trong tuần này. Thế nhưng, dù kiếm được nhiều nhưng bạn cũng tiêu nhiều, lời khuyên là bạn nên đảm bảo rằng có thể cân đối được các khoản chi tiêu của mình.

Về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh trong tuần này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, nhiều người đạt được số cân nặng như ý cho dù là tăng hay giảm cân. Thể lực lúc này rất tốt và dẻo dai, thậm chí có lúc bạn tràn đầy năng lượng và rất sung sức.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!