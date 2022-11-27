Cuối năm nay ăn Tết cực linh đình, 3 con giáp chính thức hết khổ, chuyển bại thành thắng, lộc lá kéo đến chật nhà, giàu sang vô đối cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 09:44

Theo tử vi, 3 tuổi hết xung Thái Tuế, tiền đổ về như nước, xóa hết nợ nần, cuối năm ăn Tết to nhất vùng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách toát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay.

Trước khi khó khăn ập đến, con giáp tuổi Hợi cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Cuối năm nay ăn Tết cực linh đình, 3 con giáp chính thức hết khổ, chuyển bại thành thắng, lộc lá kéo đến chật nhà, giàu sang vô đối cuối năm 2022 - Ảnh 1
Cuối năm nay, 3 con giáp giàu nức tiếng gần xa, tiền bạc chất đống trong nhà, ăn Tết to linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên cuối năm 2022 này, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng trong dịp cuối năm 2022, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ bản chất lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Họ có nhiệt tình sống như vậy nên có thể kiên trì đến cùng trong công việc, nỗ lực để vươn tới thành công.

 

Nhiều việc con giáp này làm đều rất đáng tin cậy, mức độ phát triển trong năm nay của họ cũng cao hơn năm trước.

Cuối năm nay ăn Tết cực linh đình, 3 con giáp chính thức hết khổ, chuyển bại thành thắng, lộc lá kéo đến chật nhà, giàu sang vô đối cuối năm 2022 - Ảnh 2
Vào dịp cuối năm 2022 này, 3 tuổi thoát khỏi Thái Tuế, rũ sạch vận xui, hứa hẹn giàu sang vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào.

Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì cuối năm nay, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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