Thứ Hai đầu tuần (28/11): 3 con giáp được Thần Tài đem vàng đến tận cửa, giàu số 2 không ai giàu số 1, mua đồ không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 09:44

Thứ Hai đầu tuần (28/11), 3 con giáp này liên tiếp trúng quả đậm, tiền chất đầy nhà, tiêu tiền thả ga không cần suy nghĩ.

Tuổi Mão

Ngày Mùi Mão tạo thành cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cảm thấy tinh thần rất sáng suốt và hứng khởi. Bạn hăng hái bắt tay vào làm việc với mục tiêu rút ngắn thời gian và cả công sức so với dự định ban đầu. Sự chủ động này giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Thứ Hai đầu tuần (28/11): 3 con giáp được Thần Tài đem vàng đến tận cửa, giàu số 2 không ai giàu số 1, mua đồ không cần nhìn giá - Ảnh 1
Thứ Hai (28/11), 3 con giáp này có vận tài lộc đỏ như son, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của Mão đang đứng trước cơ hội được phát triển lên tầm cao mới nhưng càng là như vậy, bạn càng cần phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn và đúng mực, tránh tỏ ra kiêu ngạo mà tự rước lấy rắc rối. Khi đó, đường thăng tiến rất rộng mở, lại luôn được mọi người ủng hộ.

Hôm nay còn được coi là ngày vượng tài với Mão. Bản mệnh được người khác chỉ bảo mách nước cho chỗ kiếm tiền hoặc tự mình mày mò tìm ra con đường phù hợp nên thu nhập rất khá, tài chính rủng rỉnh, tự tin thực hiện các dự định đặt ra từ trước đó.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 15 , 45 , 27

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 28/11/2022  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn ngày càng phát đạt.

Con đường tình duyên, dù đã rất quen thuộc và hiểu nhau nhưng vẫn cần có chút lễ nghĩa trong cuộc sống thì mối quan hệ mới bền lâu.

Trong công việc, có thể hòa hợp tốt với các đồng nghiệp. Khi làm việc nhìn chung sẽ suôn sẻ, bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Tài vận hôm nay của Sửu đặc biệt tốt, bạn có thể lên kế hoạch quản lý tài chính. Bạn có thể tìm ai đó có cùng tham vọng với mình để bắt đầu, hoặc có thể xin lời khuyên từ người mà bạn tin tưởng, sẽ nhận được kết quả tốt.

Sức khỏe: Bình thường, nên vệ sinh răng miệng hàng ngày, không được quên. 

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 94 , 74 , 73

Tuổi Tuất

Ngày 28/11/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tuất hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tuất trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Hai đầu tuần (28/11): 3 con giáp được Thần Tài đem vàng đến tận cửa, giàu số 2 không ai giàu số 1, mua đồ không cần nhìn giá - Ảnh 2
3 con giáp phất lên như diều gặp gió trong hôm nay, gặp hung hóa cát, tiền chảy ào ào về túi. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Tuất có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 40 , 80 , 61

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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