Tử vi dự đoán 4 con giáp bị vận xui bủa vây, vướng hạn tiểu nhân, làm hùng hục như trâu vẫn dư nợ vào tháng 12

Tử vi trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 người tuổi Tỵ chính là con giáp vận đen chưa dứt. Năm nay tuổi Tỵ do vướng tam tai nên con đường công danh tài lộc không được như ý muốn.

Lời khuyên cho người tuổi Tỵ là hãy nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ của bạn, càng nỗ lực bao nhiêu bạn sẽ càng có cơ hội chuyển mình rực rỡ bấy nhiêu.

Tuy nhiên, do người tuổi Tỵ khôn khéo và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc nên nhờ đó vận xui xẻo có thể giảm đi đôi phần. Tuy nhiên, những gì không hay vẫn cứ xảy tới khiến cho người tuổi Tỵ đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn khi bước vào tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần, cuộc sống vướng vào những rắc rối, trở ngại khó giải quyết. Tuổi này thường để cảm xúc cá nhân lấn áp quá nhiều vào công việc. Điều này vô tình làm cho tiến độ công việc chững lại, hiệu suất không cao, chất lượng công việc không như kỳ vọng. Ngoài ra, với những người làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, cổ phiếu hay chứng khoán không gặp thời, dễ gặp tình trạng “tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau”, tiền bạc tụ tán bất thường, có cũng không giữ được.

Xét về phương diện tình duyên thấy rằng tình cảm dễ có sự rạn nứt. Cặp vợ chồng tuổi Thìn sự lãng mạn giữa hai người đã bị thời gian, áp lực “bào mòn” đi đáng kể. Hãy cố gắng cùng nhau thắp sáng ngọn lửa tình yêu để đồng hành trên những chặng đường tiếp theo.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Chia buồn cùng 4 con giáp xui xẻo nhất tháng 12 này, làm gì cũng phải cẩn trọng kéo vướng thị phi không đáng có. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Tuổi Dần

Theo tử vi dự đoán, tháng cuối năm này tuổi Dần ì ạch trong con đường sự nghiệp và tài vận. Đây là thời điểm mà các bạn cần ứng xử khéo léo trong mọi tình huống bởi sự thẳng thắn và tùy hứng chỉ khiến bạn làm người khác mất lòng, kéo theo nhiều rắc rối không đáng.

Việc giữ quan hệ hài hòa với mọi người sẽ khiến vận xui được giảm bớt. Bằng không, bạn sẽ rước về nhiều tiểu nhân và kẻ thù. Họ sẽ gây ra cho bạn nhiều phiền phức, cản trở bước tiến trong sự nghiệp của bạn.

Trong trường hợp phạm lỗi, tuổi Dần không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy tự kiểm điểm bản thân, tìm cách khắc phục sai sót.

Trong thực tế, trong tháng cuối năm tuổi Dần không phải xui xẻo từ đầu tới cuối. Vẫn có những thời điểm bạn gặp được quý nhân nhưng chính bản thân bạn phải tỉnh táo, lắng nghe đúng người thì mới thoát ra được khỏi rắc rối một cách nhanh chóng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm