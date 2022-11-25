Tử vi ngày 26/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đi lên, nếu quý nhân muốn giúp đỡ, sẽ có một vụ mùa bội thu.

Nhưng vào hôm nay đường tình duyên của Ngọ không tốt, quan hệ với người khác giới không lý tưởng, vận thế của bản thân không tốt, khó cạnh tranh với đối thủ, khó tiến triển trong tình cảm.

Hôm nay, vận tài lộc của Ngọ hanh thông, đây là cơ hội tốt, dễ được quý nhân quan tâm giúp đỡ, dễ có cơ hội nâng cao phúc lợi, không giàu cũng sang.

Tuổi Ngọ có thể cảm thấy tiền lương của mình quá ít, thậm chí chi phí sinh hoạt cũng không đủ. Có thể xem xét thay đổi bản thân sang một công việc mới, nhưng trước tiên bạn phải tìm được chỗ tốt hơn đã.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 38 , 53 , 7

Tuổi Thân

Tử vi ngày 26/11/2022, Tuổi Thân được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Thứ Năm này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Thân về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Thân nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Sức khỏe: Đừng để dính mưa kẻo cảm, sốt.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Con số may mắn : 23 , 46 , 32

Tuổi Thìn

Chính ấn dự báo hôm nay người tuổi Thìn có thể sẽ được bổ nhiệm một vị trí mới hoặc tăng lương. Khi “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, bạn có vẻ đang có nhiều điều kiện thuận lợi để theo đuổi sự nghiệp và mục tiêu của bản thân.

Về khía cạnh tài chính, hôm nay bạn nhận được nhiều thông tin về tiền bạc hoặc các thông tin liên quan đến hợp tác, đầu tư. Bạn không vội đánh giá ngay vì những thông tin hay ho đó cũng có thể là cơ hội mà cũng có thể là cái bẫy, do đó bạn vẫn cần cân nhắc thêm nhé.

Đúng 7h ngày 26/11, 3 tuổi này may mắn gặp thời, chuyển mình giàu có, đố ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu liên quan tới sức khỏe tuy nhỏ nhưng không nên chủ quan. Tốt hơn hết bạn nên dành thời gian để đi thăm khám càng sớm càng tốt.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Con số may mắn : 33 , 1 , 2

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.