Trong 10 ngày tới, Thần Tài chốt sổ vàng, ghi rõ 3 con giáp này bội thu tài lộc, giàu nhanh chóng mặt, đố ai sánh bằng

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cụ thể là đúng 10 ngày nữa cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất can đảm và sẵn sàng thử sức nhiều việc. Vì ậy, trong quá trình phát triển sự nghiệp, họ không bao giờ đi đường vòng, cũng ít khi gặp khó khăn trắc trở.

Trong vòng 10 ngày tới, những con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội tốt trong công việc, giàu nứt vách. Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 11 năm nay, con giáp tuổi Thìn đạt được một số thành tựu, có bước phát triển lớn hơn. Sang tháng 12 cụ thể là 10 ngày tới, công việc làm ăn của gia đình được cải thiện, cuộc sống của họ ngày càng sung túc, không còn thiếu thốn.

Thời gian này, họ có thể giải quyết các khó khăn một cách nhẹ nhàng, ít thiệt hại nhất. Có thể nói, 10 ngày nữa là thời điểm trọng yếu nhất năm nay của con giáp tuổi Thìn.

Họ có thể kết thúc năm 2022 một cách mỹ mãn, những ngày tháng năm sau cũng sẽ không còn vất vả nữa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm