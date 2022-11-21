Cờ đến tay ai người nấy phất: 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, phú quý tràn trề, làm ăn phát đạt trong 2 năm tới

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 21:55

Trong 2 năm tới, cuộc sống của 3 tuổi này có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc, hời vận thay đổi, phúc khí tràn trề.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Cờ đến tay ai người nấy phất: 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, phú quý tràn trề, làm ăn phát đạt trong 2 năm tới - Ảnh 1
Trong 2 năm tới, vận may của 3 tuổi này sẽ chạm đến đỉnh cao, rũ sạch vận xui xẻo, đổi vận giàu khủng. Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 năm tới, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Mão

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong hai năm tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Cờ đến tay ai người nấy phất: 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, phú quý tràn trề, làm ăn phát đạt trong 2 năm tới - Ảnh 2
May mắn nhất trong 2 năm tới gọi tên 3 con giáp Mùi, Mão, Tỵ, có vận trình tài lộc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2023, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2024, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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