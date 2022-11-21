Tử vi Chủ Nhật (27/11): 3 con giáp kiếm được bộn tiền, tài lộc chảy về túi, ra cửa là có tiền

Hôm nay Tam Hợp dự báo những tin vui liên quan tới chuyện tình cảm như có đám cưới sắp diễn ra, có gia đình sắp đón một sinh linh bé bỏng,... giúp cho gia đình thêm phần gắn kết. Người độc thân lúc này đào hoa vượng nhưng nó cũng ẩn chứa những rủi ro, do đó bản mệnh nên cẩn trọng.

Về phương diện tài chính, mọi thứ đang sáng sủa hơn nhờ Thiên Tài nâng đỡ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà vội hoang phí nhé, đây là lúc bạn nên thắt chặt chi tiêu cho những dự định đến vào năm mới. Phương diện sức khỏe có những chỉ sốt tốt đẹp xuất hiện trong ngày ngũ hành tương sinh. Nhờ thế mà bạn có nhiều ý tưởng hay ho hơn trong việc chữa lành cho bản thân hoặc thậm chí bạn còn có thể hỗ trợ cho những người xung quanh.

Con số may mắn : 9 , 36 , 28

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 27/11/2022 hôm nay, tuổi Thân có những quyết định sáng suốt trong các vấn đề liên quan đến tài chính, đón tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này đưa ra những phán đoán tình hình chính xác, đón đầu xu hướng nên cũng thu lợi nhuận lớn hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh.

Bản mệnh đang gặt nhiều thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp. Nhờ quãng thời gian trước chăm chỉ làm việc nên tuổi Thân đang từng bước gặt hái được trái ngọt mà không cần quá hao tâm tổn sức. Hơn nữa, con giáp này với tinh thần lạc quan, tích cực tác động không nhỏ đến những người xung quanh.

Người độc thân cũng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái và gây dựng mối quan hệ trên mức tình bản mệnh. Dù đôi khi mọi việc biến chuyển chẳng như mong muốn, nhưng nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể xoay ngược thế cờ, giành lấy hạnh phúc cho mình.

Giờ tốt: 23h-1h

Con số may mắn : 19 , 38 , 91

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 27/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế đi lên, tư duy tốt, nhanh nhạy, cộng thêm vận may, có thể kiếm được nhiều tiền.

Vận trình tình cảm của Mão cũng rất tốt, bạn không chỉ thu xếp ổn thỏa cuộc sống mà còn có thể quan tâm đến tình yêu, cuộc sống vẹn cả đôi đường này thực sự khiến người khác phải ghen tị.

Hôm nay là một ngày cực may mắn của 3 con giáp này, vận đỏ như son, giàu có không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể có được các nguồn mạng lưới và cơ hội kinh doanh tốt, đồng thời có thể đàm phán hoặc hợp tác với khách hàng, chốt được các giao dịch; nhìn chung không gặp trở ngại nào trong việc giao tiếp với người khác, sẽ có một bước đột phá lớn trong sự nghiệp của mình.

Tài lộc: Điềm báo đầu tư mạnh mẽ, có thể kịp thời đưa ra đối sách tương ứng trước khi thị trường bắt đầu thay đổi, tài lộc hưng vượng, may mắn khiến người khác phải ghen tị.

Sức khỏe: Nên vận động có chừng mực, đừng ham hố quá kẻo phản tác dụng.

Giờ tốt: 13h-15h

Con số may mắn : 9 , 45 , 27

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm