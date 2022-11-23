Đúng 12h hôm nay thứ Tư (23/11): 3 con giáp vận tài lộc tăng vù vù , làm gì cũng thuận lợi, đổi vận giàu có bất ngờ, chớp mắt thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 09:05

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư 23/11/2022, 3 tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay, vận tài lộc vô cùng rực rỡ.

 

Tuổi Thân

Đón Tam Hợp Thái Tuế hậu thuẫn, người tuổi Thân tha hồ làm việc của mình khi thần May Mắn đang đứng về phía bạn. Bạn nhận được sự khen ngợi và tín nhiệm của cấp trên, thậm chí có thể được tăng lương, tăng thưởng. Vận may của bạn đã tới rồi đó, chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành công hơn.

Đúng 12h hôm nay thứ Tư (23/11): 3 con giáp vận tài lộc tăng vù vù , làm gì cũng thuận lợi, đổi vận giàu có bất ngờ, chớp mắt thành đại gia - Ảnh 1
Tử vi nói rằng 3 tuổi này có vận trình ngày hôm nay khá hanh thông, tài lộc dồi dào, tiền của dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, quý nhân còn ở bên che chở, trợ lực cho con giáp này trên con đường kiếm tìm tài lộc cho mình. Tài khí tăng mạnh, bản mệnh có một ngày bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ vậy, bạn thấy mình àm gì cũng thuận lợi và chẳng phải lo lắng không đủ tiền để chi tiêu.

Thổ sinh Kim cũng mang tới cho những chú Khỉ chuyện tình cảm tốt đẹp. Có thể thấy mối quan hệ của bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, tiến triển rất tốt. Đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn, hai người tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đây chính là bí quyết giúp mối quan hệ của hai bạn bền chặt.

Giờ tốt: 7h - 9h

Con số may mắn : 22 , 11 , 55

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Tư 23/11/2022, Tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Mão trong ngày Thứ Tư này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuổi Mão trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mão nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Giờ tốt: 21h - 23h

Con số may mắn : 12 , 48 , 93

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, tuổi Dần sẽ đón không ít tin vui trong ngày có quý nhân Tương Hội ở bên thế này. Các mối quan hệ xã giao dần trở nên tốt đẹp hơn so với thời gian trước, có vẻ như cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn đang xuất hiện ngay trước mắt bạn rồi đó. 

Đúng 12h hôm nay thứ Tư (23/11): 3 con giáp vận tài lộc tăng vù vù , làm gì cũng thuận lợi, đổi vận giàu có bất ngờ, chớp mắt thành đại gia - Ảnh 2
Hôm nay (23/11), 3 con giáp này ngập tràn may mắn, vận tài lộc vô cùng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc cũng bất ngờ tìm tới con giáp này. Những khoản thu cứ liên tiếp đổ về túi bạn, có thể là được người thân cho tiền hay tạo điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc bạn nhận được về tay một khoản nợ khó đòi từ trước. 

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý trong ngày Mộc khắc Thổ này. Có vẻ như những bận rộn của cuộc sống khiến cho cả hai bạn đang dần trở nên xa cách nhau. Bạn có biết một lời hỏi thăm hay động viên đơn giản cũng có thể khiến cho người ấy cảm thấy ấm áp hơn không, hãy hành động ngay lúc này luôn nhé.

Giờ tốt: 19h - 21h

Con số may mắn : 98 , 97 , 91

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật (27/11): 3 con giáp kiếm được bộn tiền, tài lộc chảy về túi, ra cửa là có tiền

Tử vi Chủ Nhật (27/11): 3 con giáp kiếm được bộn tiền, tài lộc chảy về túi, ra cửa là có tiền

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 27/11/2022 hôm nay, 3 con giáp này có vận thế đi lên, kiếm được nhiều tiền.

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