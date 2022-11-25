3 con giáp nữ này 2023 được mệnh danh là 'KÉT SẮT' của chồng, cầm tiền của chồng đảm bảo 1 vốn 4 lời, biết cách giữ tiền cho chồng, gia đình giàu sang

Hầu hết, các quý cô tuổi Dần đều có tính cách rất mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh. Họ chẳng quan tâm ai nói rằng mình ghê gớm, bởi chẳng có mấy ai có thể có uy với chồng như họ, cũng chính sự "ghê gớm" này mà gia đình họ mới êm ấm, tiền bạc lúc nào cũng chứa đầy két như vậy.

Phụ nữ tuổi Dần họ có thể vừa đảm đương vai trò là 1 người đàn ông lẫn 1 người phụ nữ trong gia đình. Bởi họ không chỉ giỏi giang quyết đoán mạnh mẽ, chịu khó làm lụng kiếm tiền mà còn rất biết cách quán xuyến các công việc gia đình. Theo tử vi 2023 thì tuổi Dần như gặp thời, nếu càng cố gắng chắt chiu tiết kiệm thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Cũng theo lá số tử vi thì hầu hết phụ nữ tuổi Dần sau tuổi 35 sẽ có cuộc sống vô cùng ổn định, sau tuổi 45 sẽ "phất lên như diều gặp gió", đường tiền tài công danh rộng mở hưng thịnh.

Họ sẽ không cho phép bản thân mình gục ngã, càng không cho người chồng của họ lầm đường lạc bước. Lấy được 1 người vợ tuổi Dần các anh chính là rước được quý nhân về nhà. Bởi cô vợ tuổi Dần không chỉ sát cánh giúp đỡ các anh trên con đường sự nghiệp mà các anh sẽ chẳng bao giờ lo lắng về việc chi tiêu tiền bạc, các việc đối nội đối ngoại hay chăm lo con cái cả.

Khác 1 trời 1 vực với tuổi Dần, các quý cô tuổi Sửu lại có phần hiền lành và an phận hơn. Đa số đàn ông thích lấy 1 cô vợ yên phận, chịu thương chịu khó như các quý cô tuổi Sửu.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cũng không hề dễ lừa, dễ bắt nạt đâu nhé! Họ là đang sống biết điều, hiểu mình hiểu đời. Họ cần cù chịu khó, tính tự lập rất cao. Họ có thể hy sinh để chăm lo cho gia đình, chồng con, họ sẽ "xù lông nhím" lên với bất cứ ai dám làm tổn thương những người họ yêu thương.

Các quý cô tuổi Sửu không phải kiểu người khéo léo, nhưng lại chân thành vậy nên rất được lòng những người xung quanh. Việc đối nội đối ngoại đối với tuổi Sửu là chẳng cần phải lo. Hơn nữa việc chi tiêu quản lý tiền bạc, họ cũng rất giỏi và có đầu óc. Những thứ không cần thiết sẽ không tốn tiền vào nhưng đã cần thì sẽ chi lớn và không bao giờ bị mang tiếng ki bo, hà tiện.

Vợ tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là mẫu phụ nữ vừa thông minh sắc sảo, có uy quyền, địa vị trong cuộc sống. Họ có tài lãnh đạo bẩm sinh, chính vì thế họ luôn phù hợp với vai trò làm chủ gia đình. Phụ nữ tuổi Tỵ là người của công việc và xã hội, họ đảm nhận nhiều vai trò, trọng trách lớn.

Sang năm 2023, chồng hãy đưa tiền cho vợ thuộc 3 con giáp này giữ, vì họ đều có đặc điểm chung đó là giỏi quán xuyến việc gia đình lại biết cách vun vén nhưng không hà tiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải vì thế mà cô nàng tuổi Tỵ cho phép mình bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ. Họ biết cân bằng thời gian của mình, cũng như các mối quan tâm của mình để cuộc sống gia đình và cuộc sống ngoài xã hội luôn hòa hợp. Biết chồng hay la cà, cả nể nên Tỵ luôn tìm cách nắm kinh tế. Tỵ nhất định phải cầm hết tiền thì gia đình mới đổi đời. Có thể nói, cô nàng tuổi Tỵ chính là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chồng tuổi Tỵ hãy yên tâm giao hết tiền cho vợ, sau này tha hồ hưởng thụ!

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm