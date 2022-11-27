Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn.

Tháng 12 Dương lịch sang, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Đồng thời, trong tháng này, tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón tháng 12/2022 tràn đầy may mắn, vì thế bạn muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Trong sự nghiệp, người tuổi Hợi được quý nhân xuất hiện trong thời điểm này có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước.

Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình, bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

Tháng 12 Dương lịch sang, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Tuổi Sửu sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư trong tháng 12 dương lịch. Những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn.

Về đời sống tình cảm, nếu những người còn độc thân có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn vào cuối tuần thì sẽ gặp được người bạn tâm giao dễ dàng hơn rất nhiều.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm