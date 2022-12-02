Đâu là những con giáp làm ăn phát tài, con đường sự nghiệp rộng mở, tiền tài dư dả tiêu không tiếc tay, cuộc sống tràn ngập niềm vui vào 10 ngày đầu tháng 12?

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 09:54

Vào 10 ngày đầu tháng 12, những con giáp này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm, bản mệnh còn được Thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nống hậu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vào 10 ngày đầu tháng 12 năm nay, những người tuổi Mão có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Đâu là những con giáp làm ăn phát tài, con đường sự nghiệp rộng mở, tiền tài dư dả tiêu không tiếc tay, cuộc sống tràn ngập niềm vui vào 10 ngày đầu tháng 12? - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp có những sự thay đổi tích cực, mọi sự thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội thăng tiến trong 10 ngày đầu tháng 12. Ảnh minh họa: Internet

Tính cách của con giáp tuổi Mão tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bắt đầu từ tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Mão có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bản mệnh khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử nên được lòng nhiều người. Thìn là người có chí tiến thủ, đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường.

10 ngày đầu tháng 12, Thìn sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Bản mệnh còn được Thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nống hậu.

Bên cạnh đó, Thìn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời giàn này sẽ rất đáng mong chờ.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường, Thìn không cần quá lo lắng bởi chỉ cần dấn thân, vượt qua chính mình thì bản mệnh ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền về chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng lộc chính là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được.

 

Tuổi Tị

Xem tử vi vào 10 ngày đầu tháng 12 của tuổi Tị được Tam Hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Tị trong tháng Chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần May Mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới.

Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Đâu là những con giáp làm ăn phát tài, con đường sự nghiệp rộng mở, tiền tài dư dả tiêu không tiếc tay, cuộc sống tràn ngập niềm vui vào 10 ngày đầu tháng 12? - Ảnh 2
 Chỉ từ 10 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp này đã gây dựng được cho mình cơ ngơi ổn định, vững chắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh.

Đường tình duyên của tuổi Tị cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ. Bán Hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân. Đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết.

Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Tị cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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