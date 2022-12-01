Không ai khó 3 đời: Đâu là những con giáp có tên trong sổ vàng, rủ bỏ sạch vận xui, chắc chắc sẽ có cuộc đời giàu to trong 5 năm tới?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

5 năm tới đây, tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng 5 năm tới đây, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Do đó, dù thời trẻ, con giáp này gặp không ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng về già, họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Năm 2022 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Thân

Xem bói tử vi, tuổi Thân cũng nằm trong danh sách những con giáp phát tài 5 năm tới. Tài lộc vượng đến vậy không đơn giản là nhờ may mắn đâu nhé, bản thân bạn cũng có nhiều cố gắng và nỗ lực lắm đó.

Vốn là người thông minh lanh lợi, phàm những chuyện cần tính toán đường xa, cần sự linh hoạt thích nghi với thời cuộc thì con giáp này làm cực kỳ tốt, hiếm ai có thể vượt qua được.

Tài năng chẳng thiếu, chỉ là thời gian mấy năm trước những bạn sinh năm Khỉ luôn chịu sự kìm kẹp của Thái Tuế nên mới chẳng thể vượng phát, tài lộc khó bề đạt được mong muốn.

3 con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cũng tăng lên đáng kể trong 5 năm tới. Ảnh minh họa: Internet

Cũng may là tình trạng đó không kéo dài quá lâu, sắp tới con giáp này sẽ được giải thoát khỏi vòng khống chế của hung tinh, lại gặp được nhiều cát tinh tương trợ nên vận trình cũng nhờ đó mà khởi sắc rực rỡ.

Công việc tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang, khả năng thăng tiến cũng cao hơn, chuyện tăng lương tăng thưởng cũng không còn quá xa xôi với bản mệnh.

Tài vận của con giáp này cũng được cải thiện rõ rệt. Tiền bạc không cần phải tìm kiếm đâu xa, tài lộc không cầu cũng tự tới, có thể nói tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn có Thần Tài ở bên hỗ trợ, tiền tiêu không hết, tiền kiếm cũng nhiều không đếm xuể.

Trong vòng 5 năm tới, con giáp này hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ, các vấn đề về tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!