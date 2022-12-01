Người tuổi Ngọ là người tài năng, phóng khoáng, thích đi đây đi đó. Trong công việc, họ luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Họ biết cách nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Không những thế, người tuổi Ngọ còn biết cách truyền cảm hứng và niềm đam mê công việc cho những người khác.

Công việc mới khá nhiều áp lực, bạn cần giữ tinh thần và sức khỏe dẻo dai. Người tuổi Ngọ làm kinh doanh thì bước sang tháng này, bạn gặp nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng hơn. Doanh số tăng cao giúp con giáp này có được nguồn thu dồi dào, ví tiền rủng rẻng.

Tử vi 2 năm tới, con giáp này gặp nhiều may mắn. Công việc, sự nghiệp của họ xuôi thuận hơn những tháng trước. Trong tháng này, nếu làm công ăn lương, bạn sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Trong hai năm tới những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Xem tử vi hai năm tới, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 2 năm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Tử vi dự đoán 3 con giáp này sẽ rũ sạch vận xui xẻo, đổi vận giàu sụ trong 2 năm tới, vơ vét hết lộc lá thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo