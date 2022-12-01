Đúng 17h thứ 7 (2/12): 3 con giáp này một tay xoay chuyển vận mệnh, trúng số độc đắc đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 17:32

Tử vi ngày 17h thứ 7 (2/12) cho thấy mọi thứ 3 tuổi này làm đều có kết quả như ý, làm đâu thắng đó, tiền đổ về chật nhà.

Tuổi Tý

Chính tài dự báo tình hình tài chính của con giáp tuổi Tý thời gian này rất tốt. Nhờ chăm chỉ gom góp trong khoảng thời gian dài nên bạn đã có một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn cảm thấy rất an tâm.

Đúng 17h thứ 7 (2/12): 3 con giáp này một tay xoay chuyển vận mệnh, trúng số độc đắc đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Đúng 17h thứ 7 (2/12), bản mệnh của 3 con giáp này sẽ trở nên giàu có bất ngờ, vận tài lộc ập vào người. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay bản mệnh khởi động ngày mới khá ổn, nếu có gặp khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ vô điều kiện nên không cần lo lắng. Tuy nhiên không nên vội hài lòng với hiện tại, bạn nên có những mục tiêu cao hơn để khuyến khích bản thân phát triển.

Trong chuyện tình cảm nếu bạn cứ đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng có chút kết quả nào đáng kể cả. Người hiện tại nếu đã đem tới cho bạn sự chân thành thì hãy trân trọng, cùng họ vun xới tình yêu này.

Giờ tốt: 7h - 9h

Con số may mắn : 30 , 90 , 72

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày 17h thứ 7 (2/12), Chính Tài yêu mến đem đến nguồn thu nhập ổn định cho con giáp Tỵ, tài lộc tăng tiến không ngừng; nếu sự cố gắng này tiếp tục kéo dài thì chẳng mấy mà bạn thoát khỏi kiếp nợ nần. 

Nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt với những người có gia đình lại càng nồng thắm, hạnh phúc hơn cả. Không khí căng thẳng chấm dứt thay vào đó là không khí ấm êm. 

Ngày này người độc thân cần đặc biệt mở rộng lòng mình, phải biết tự tin vào thế mạnh mình đang có. 

Giờ tốt: 1h - 3h

Con số may mắn : 79 , 39 , 96

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 17h thứ 7 (2/12) cho thấy mọi thứ Tuổi Sửu làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài.

Thứ Năm này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Đúng 17h thứ 7 (2/12): 3 con giáp này một tay xoay chuyển vận mệnh, trúng số độc đắc đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
3 con giáp này vào ngày hôm nay sẽ may mắn không ai sánh bằng, ôm hết tài lộc nhân gian về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Sửu nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Giờ tốt: 9h - 11h

Con số may mắn : 88 , 66 , 99

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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