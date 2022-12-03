Hai ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): 3 con giáp cầu Tài đắc Tài, cầu Lộc đắc Lộc, hút cạn vận may của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 07:59

Vào hai ngày cuối tuần, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

May mắn sẽ đến với Ngọ trong 2 ngày cuối tuần khi vận khí lên cao giúp bản mệnh đạt được điều mình muốn.

Thứ 7, Ngọ vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Mọi khó khăn thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Hai ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): 3 con giáp cầu Tài đắc Tài, cầu Lộc đắc Lộc, hút cạn vận may của thiên hạ - Ảnh 1
Đúng vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này may mắn được cát thần che chở, ban phát nhiều cơ hội để nâng tầm cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường tài lộc của Ngọ cũng được dự báo sẽ khá sáng. Công việc chính đem lại nguồn thu đều đặn và dồi dào cho bản mệnh. Từ đây, Ngọ có thể yên tâm trang trải cuộc sống, vừa đủ dôi dư để đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực mình yêu thích.

Về tình cảm, mọi chuyện cũng khá êm ả, là liều thuốc giúp tinh thần của Ngọ thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân nên mở lòng hơn khi được bạn bè, người thân giới thiệu đối tượng.

Tuổi Tuất

Là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này, tuổi Tuất nhờ có cát tinh nâng đỡ nên những khó khăn cản trở rồi tiêu tan, trả lại cho bạn những gì mình xứng đáng nhận được.

Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Quý nhân vận khởi vượng, bạn cũng có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công rất cao.

Tài vận có xu hướng khởi sắc nhưng chưa thật sự rõ ràng. Bạn được khuyên nên tiến từng bước chậm mà chắc, dù đang theo đuổi lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay.

Cát khí cũng giúp đường tình duyên khởi sắc lên trông thấy, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để bạn mạnh dạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Các cặp đôi nên tranh thủ thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm, duy trì hạnh phúc.

Tuổi Tý

Tử vi hai ngày cuối tuần 3/12 - 4/12, vận trình tuổi Tý khởi sắc ở các phương diện. Công việc không có gì phải lo lắng. Kế hoạch đề xuất được cấp trên phê duyệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bản mệnh được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến ngay cuối tuần. Các nguồn thu chính và phụ đều tăng tiến. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì tuổi Tý hoàn toàn có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn. Tuy nhiên, tài khí chưa thực sự ổn định nên chớ nên mạo hiểm hay tiêu xài quá phung phí kẻo túi tiền sẽ hao tổn rất nhanh.

Hai ngày cuối tuần (3/12 - 4/12): 3 con giáp cầu Tài đắc Tài, cầu Lộc đắc Lộc, hút cạn vận may của thiên hạ - Ảnh 2
3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, tài lộc thu về mỏi tay, giàu có bậc nhất trong hai ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, nhờ có sao chủ đào hoa chiếu mệnh, con giáp này có thể đón nhiều tin tức tích cực trong các mối quan hệ của mình. Đôi lứa có thể sẽ bàn tới chuyện trăm năm, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trong thời gian tới.

Nếu vẫn còn độc thân, bản mệnh cũng có thể tận dụng cơ hội lần này để tìm kiếm một nửa phù hợp. Tuần này có thể tuổi Tý sẽ được ai đó ngỏ lời mời hẹn hò, lần này hãy thử cho đôi bên cơ hội. Đừng quá chú trọng đến những tiêu chuẩn xa rời thực tế mà hãy quan tâm đến sự chân thành và thái độ biểu hiện của đối phương.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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