Tết này hết cô đơn: Tin vui cho những FA lâu năm, 4 con giáp này chính thức thoát 'ế', kiếm được người yêu như ý muốn trước khi kết thúc năm 2022

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 07:32

Trước khi kết thúc năm 2022, 4 con giáp này chắc chắn sẽ rất vượng vận đào hoa, những người độc thân có khả năng gặp được người tâm đầu ý hợp, có một mối tình đậm sâu.

Tuổi Tuất

Những cô cậu tuổi Tuất vốn có tính thông minh tuy nhiên khi gặp được người trong mộng thì bao nhiêu sự khôn ngoan, tài hoa bay đi đâu hết khiến họ gặp nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm.

Trước khi kết thúc năm 2022, người tuổi Tuất được vận đào hoa chiếu mạng nên bản mệnh này dễ dàng gặp được người mình thích, vậy nên tuổi Tuất còn đang độc thân thì dù là gái hay trai thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Nếu không cơ hội “có một không hai” này sẽ rất lâu sau nữa mới quay lại.

Tuy nhiên, con giáp này nếu đã lập gia đình thì cần cẩn trọng chuyện tình cảm nguội lạnh, dễ bị kẻ thứ 3 xen vào, phải chú ý hâm nóng tình yêu, tạo nhiều cơ hội để vợ chồng quan tâm nhau hơn.

Tuổi Mão

Người sinh năm Mão Âm lịch còn được gọi là năm con Mèo. Trong 12 con giáp tuổi Mão đứng thứ 4 sau tuổi Dần (con hổ) và trước tuổi Thìn (con rồng). Trong thực tế mèo là thú nuôi quen thuộc tại các gia đình ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Loài vật này đặc điểm nhanh nhẹn, thông minh và khá khó gằn. Người sinh các năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 cầm tinh con Mèo có các đặc điểm chung của loài vật này.

Tết này hết cô đơn: Tin vui cho những FA lâu năm, 4 con giáp này chính thức thoát 'ế', kiếm được người yêu như ý muốn trước khi kết thúc năm 2022 - Ảnh 1
Những ngày cuối năm 2022, 4 con giáp này sẽ tìm được người mình hằng mong ước, có một mối tình hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Riêng tuổi Mão là người hiền lành, tốt bụng. Nhưng chính vì quá nhút nhát, nhu mì mà bạn khó kiếm được người yêu. Việc ngại giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ tốt bạn đã bỏ qua trong nhiều năm qua. Nhưng dù thế nào thì trước khi kết thúc năm 2022 này bạn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công nhất là trong chuyện tình cảm.

Bị gia đình thúc giục nhiều, tuổi Mão cũng sốt ruột và đã chịu khó chỉn chu bản thân, tìm được người tâm đầu ý hợp. Công thêm việc vận khí của tuổi Mão những ngày cuối năm rất tốt, vậy nên chắc chắn người phù hợp với bạn sẽ xuất hiện.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào những ngày cuối năm gặp nhiều may mắn, có sao Thái Dương cao chiếu nên chắc chắn sẽ có việc vui, chuyện tốt. Ngay cả gặp những chuyện không hay cũng có thể hóa lành, chuyển thành chuyện vui vẻ.

Trước khi kết thúc năm 2022, đường tình duyên của tuổi Tý sẽ có nhiều biến chuyển, không chỉ có thêm nhiều bạn khác giới, cơ hội để họ gặp được nửa kia rất cao. Người tuổi Tý độc thân hoàn toàn có kết giao nhiều bạn bè, cũng có cơ hội từ bạn bè phát triển thành người yêu.

Nếu tâm hòa, ý hợp, các điều kiện cũng bổ khuyết đầy đủ cho nhau, tuổi Tý còn có khả năng tiến tới hôn nhân một cách chóng vánh hơn những con giáp còn lại.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đa số là những người hài hước, luôn mang đến niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Ngoài ra, Thân lại là người tự tin trong giao tiếp nên có thể tạo được ấn tượng mạnh với người khác giới trong lần gặp gỡ đầu tiên. 

Tết này hết cô đơn: Tin vui cho những FA lâu năm, 4 con giáp này chính thức thoát 'ế', kiếm được người yêu như ý muốn trước khi kết thúc năm 2022 - Ảnh 2
Chúc mừng 4 con giáp này sắp thoát kiếp ế, bước vào thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đàn ông tuổi Thân lại có tính “cả thèm chóng chán”, trong khi nữ tuổi Thân lại rất ghét bị bó buộc trong cuộc sống. Chính vì vậy, trong tình yêu, Thân giống như những đứa trẻ ngây thơ mà cũng rất đỗi trưởng thành. Họ ân cần, chu đáo với đối phương nhưng do tình cảm không ổn định nên rất khó tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Nhưng trước khi kết thúc năm 2022 chắc chắn những người tuổi Thân sẽ rất vượng vận đào hoa. Những người độc thân có khả năng gặp được người tâm đầu ý hợp trong các buổi tụ tập và trong thời gian sắp tới, hai bạn sẽ viết lên một câu chuyện tình lãng mạn, khó tách rời nhau hơn. 

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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