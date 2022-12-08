Tử vi Thứ Tư (8/12): 3 con giáp thuận lợi thoát nghèo, vươn lên một cách ngoạn mục, làm một ngày hôm nay bằng cả năm cộng lại

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm 8/12/2022 hôm nay mang lại may mắn cho công việc của Thìn. Tính cách nóng nảy của tuổi Thìn sẽ được mọi người thông cảm vì bản mệnh nói được làm được. Mọi việc được giao đều nhanh chóng giải quyết dứt điểm.

Trên phương diện tình cảm, ai sắp cưới xin phải xem ngày cẩn thận. Khi bàn chuyện gia đình hạn chế hấp tấp, nhiều lời kẻo anh em lại mất hòa thuận. Bản mệnh vốn dĩ rất hiền lành nhưng một khi dậy sóng thì hay gây ra họa lớn.

Trong ngày mới, con giáp này còn có may mắn tiền bạc, dễ trúng thưởng. Tuy nhiên nếu túi tiền rủng rỉnh nhưng bản mệnh cũng phải cân đo đong đếm trong chi tiêu kẻo có ngày trở tay không kịp.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Con số may mắn: 35, 70, 53

Tuổi Tý

Hôm nay thứ Năm 8/12/2022/12/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Con số may mắn: 36, 81, 9

Tuổi Tỵ

Được Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị được dự đoán khá vượng tài. Đây chính là thời điểm con giáp này thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy với những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Bạn sẽ cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất may mắn hiện có.

Hôm nay, 3 con giáp này ngồi rung đùi cũng có tiền, tay phải ôm vàng, tay trái hốt bạc. Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện công việc, bạn có kế hoạch làm việc rõ ràng để giữ mọi thứ nằm trong quỹ đạo ổn định. Con giáp này biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Dù đôi lúc vẫn không tránh được một vài sai sót nhưng sự cẩn thận giúp bạn phát hiện ra vấn đề khá nhanh và khắc phục được sai sót của mình.

Hỏa khí vượng có thể gây hại cho sức khỏe của Tị. Bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu như nóng trong, đầy hơi, cảm xúc cũng dễ bực tức hơn thường ngày. Ngày này nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn rất dễ để xảy ra mâu thuẫn với nửa kia khi không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những vấn đề của đối phương.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Con số may mắn: 85, 29, 46

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