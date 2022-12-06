Đúng 17H hôm nay, Thứ Ba (6/12), 3 con giáp dù có lười nhưng vẫn được Thần Tài yêu chiều hết mực, Tiền -Tình không rủ cũng đến, ngồi không cũng có số hưởng

Thứ 3 này, tuổi Mão có vận trình công việc trôi chảy, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như toan tính ban đầu, không có gì phải lo lắng. Dù sẽ có những quyết định quan trọng cần phải đưa ra trong ngày nhưng con giáp này không vì thế mà lúng túng, bạn vẫn có thể giữ được tâm thế bình tĩnh để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với bản thân.

Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Sau những chuỗi ngày cãi vã, giận hờn triền miên, cuối cùng hai bạn đã tìm ra được cách để tháo gỡ vấn đề và thêm hiểu nhau hơn. Hãy lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn và tạo bất ngờ cho đối phương nhé.

Nhờ Thực Thần chiếu mệnh, tuổi Mão còn đón tin vui về phương diện tài lộc. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra suôn sẻ, mang lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ. Bản mệnh còn có cơ hội kí kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 14 , 28 , 13

Tuổi Ngọ

Hôm nay, Tuổi Ngọ đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của Tuổi Ngọ hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Ngọ cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 42 , 12 ,

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 6/12/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đang trên đà tăng tiến, hãy biết cách chăm chỉ và chớp lấy cơ hội tốt.

Đúng 17H ngày hôm nay, 3 con giáp này ra đường chân trái gặp quý nhân, chân phải gặp Thần Tài, ôm hết may mắn vào người. Ảnh minh họa: Internet

Vận may tình yêu của ngày hôm nay được cải thiện, bạn nhận được lời khen ngợi và có tâm trạng tốt. Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, tránh xa tiểu nhân, đề phòng tiểu nhân. Tài lộc hôm nay tăng cao, bạn có thể mở rộng kinh doanh, cơ hội tốt.

Sức khỏe: Khá ổn, hãy siêng tập thể dục và đừng lười biếng.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Con số may mắn : 35 , 41 , 7

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm