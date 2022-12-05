Tuần mới (5/12 - 11/12): 3 tuổi 'cá chép hóa rồng' chỉ trong một đêm, tiền tài danh vọng đều chạm đến đỉnh cao, làm ăn 'chơi' nhưng trúng cực đậm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 07:25

Trong tuần mới từ ngày 5/12 đến 11/12/2022 sẽ mang đến nhiều may mắn cho 3 tuổi này, vận trình tài lộc cực kì dồi dào, ôm khối tài sản kết xù.

Tuổi Hợi

Hợi có cát tinh Thái Dương che chở nên tuần này vượng vận quý nhân, làm việc gì cũng thuận lợi. Trong tuần, công việc diễn ra trôi chảy, khó khăn nhất định vẫn sẽ có nhưng Hợi vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, lại thêm quý nhân dìu dắt nên bản mệnh vượt qua nhẹ nhàng.

Nhờ những thành tích đạt được trong thời gian này mà Hợi nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tuần mới (5/12 - 11/12): 3 tuổi 'cá chép hóa rồng' chỉ trong một đêm, tiền tài danh vọng đều chạm đến đỉnh cao, làm ăn 'chơi' nhưng trúng cực đậm - Ảnh 1
Tử vi tuần này dự đoán rằng 3 con giáp này sẽ đá bay hết vận xui, ôm hết tài lộc trong thiên hạ về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, vận trình tài lộc khá vượng nhờ nguồn thu mở rộng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn, tiền bạc không còn là vấn đề.

Khi túi tiền rủng rỉnh, Hợi có thể chiều chuộng bản thân một chút, mua cho mình một món quà để khích lệ tinh thần.

Về tình duyên, nếu đang có thiện cảm với ai thì Hợi nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp vì sự do dự và nhút nhát của bản thân.

Nếu cảm thấy có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài thì Hợi chớ chần chừ, hãy tìm cơ hội thích hợp ngỏ lời với đối phương.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 5/12 đến 11/12/2022 mang đến nhiều may mắn cho tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân. Tuy nhiên, sau khi gặt hái được thành công, bản mệnh cần hành xử một cách khiêm tốn.

Vận tài chính có nhiều cải thiện vào cuối tuần, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa con giáp này cũng thu được lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Tuổi Tỵ có thể nhận thấy rằng công sức của mình bỏ ra đã được trả giá một cách xứng đáng.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh, bản mệnh nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi cho những người đi trước để có được những lời giải thích đúng đắn.

Tình cảm của tuổi Tỵ cũng khởi sắc vô cùng rực rỡ, mà chủ yếu vào giữa tuần. Người độc thân nhận được nhiều sự săn đón, việc của bản mệnh chỉ là chọn ra người phù hợp mà thôi. Người đã lập gia đình tìm được cách hâm nóng tình cảm với nửa kia, đôi bên trở về cảm giác của những ngày mới yêu.

Tuổi Mão

Trong tuần có cát tinh Thiên Đức nâng đỡ, người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc để tận dụng nguồn cát khí đương vượng. Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp bản mệnh thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào.

Đây cũng sẽ là một tuần bạn chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc ngày một vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều. Điều bạn cần cố gắng bây giờ là làm quen với nhiều người hơn, mở rộng và phát triển các mối quan hệ cá nhân sẽ rất hữu ích cho tương lai.

Tuần mới (5/12 - 11/12): 3 tuổi 'cá chép hóa rồng' chỉ trong một đêm, tiền tài danh vọng đều chạm đến đỉnh cao, làm ăn 'chơi' nhưng trúng cực đậm - Ảnh 2
3 con giáp này sẽ cực kỳ may mắn trong tuần này, gặp được những điều thuận lợi, cuộc sống bước sang trang mới. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong tuần cực kì dồi dào. Thực Thần xuất hiện ngay từ đầu tuần báo hiệu tiền hết rồi lại có, con giáp này được quý nhân tạo ra những cơ may tài chính lớn đến bất ngờ. Bản mệnh giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm để tiền bạc của mình vào tay đối thủ.

Tuần này vận trình tình cảm của Mão cũng có phần khởi sắc hơn. Đường tình duyên không còn là nỗi lo luôn thường trực trong lòng người độc thân nữa vì con giáp này đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thậm chí là có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Đời sống vợ chồng hòa thuận, yên bình và hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi hôm nay dự đoán 3 tuổi này có Tam Hợp cục nâng đỡ nên vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng.

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