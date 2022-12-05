Đâu là những con giáp được Thần Tài sủng ái, muốn vàng có vàng, muốn bạc được bạc, tiểu nhân không dám ngáng đường trong năm 2023?

Tử vi tuổi Mùi 2023 hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Được cục diện Tam Hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy.

Dù trước đó đời sống của con giáp này cũng gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố tuy nhiên vận số của bạn không phải là quá tệ. Đặc biệt trong năm Quý Mão này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai .

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2023 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Chưa kể, bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tử vi dự báo 3 con giáp này sẽ đổi vận giàu sụ năm 2023, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Thực tế là tuổi Mùi rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”.

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi này sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Có thể thấy trong tiến trình phát triển ở năm 2023 này, đường tài lộc của người tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự tính, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực.

Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Mùi.

Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.

Tuổi Mão

Cũng là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023, tuổi Mão quả thực chính là minh chứng cho câu “đức năng thắng số”.

Tử vi tuổi Mão 2023 cho thấy, vốn gặp hạn năm tuổi, thách thức chờ đón Mão trong năm 2023 này là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng. Song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mạng đã an bài. Con giáp này dùng chính sự nỗ lực, chăm chỉ và nghị lực quyết tâm của mình để giành lấy thắng lợi.

Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đường hoạnh tài cũng khá rộng mở, tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Chính vì lẽ đó, dù cuộc sống có những thăng trầm nhưng bạn hãy cứ tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày một mạnh mẽ hơn thì chẳng lo cuộc sống không hoàn trả lại bạn những điều tốt đẹp đầy xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã được trời ban phước lành, được mang số mệnh phú quý, cả đời không quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ, hạnh phúc.

Thế nhưng không vì thế mà họ phó mặc cho cuộc đời, người này một lòng tâm niệm "có làm thì mới có ăn" nên không lúc nào thôi nỗ lực, cố gắng từng li từng tí.

Bước sang năm Quý Mão 2023, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu có vô biên. Ảnh minh họa: Internet

Ngay trong năm 2023 này. Ngọ tự mình cảm nhận được vận may tăng lên rõ rệt, mọi công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, vận khí của Ngọ ngày một hanh thông, tài vận rực rỡ.

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Ngọ nên nắm chắc cơ hội.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!