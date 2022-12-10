Đã tìm ra 3 con giáp chỉ cần ngồi im vận may tự ập vào người, có quý nhân cầm tay chỉ lối, sẽ trúng số đổi đời vào 17H hôm nay (10/12)

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 06:20

Hôm nay ngày 10/12/2022, 3 con giáp này sẽ có một ngày Thứ Bảy như ý, có quý nhân phù trợ, vận tài lộc tự tìm đến cửa.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay (9/12/2022), nhờ có Tam Hợp cục che chở, mọi việc trong ngày của người tuổi Sửu đều diễn ra khá thuận lợi. Bạn cứ việc an tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Các mối quan hệ xã giao, hợp tác cũng vô cùng hài hòa giúp bản mệnh có thể nhận được những sự trợ giúp khi cần.

Đã tìm ra 3 con giáp chỉ cần ngồi im vận may tự ập vào người, có quý nhân cầm tay chỉ lối, sẽ trúng số đổi đời vào 17H hôm nay (10/12) - Ảnh 1
Đúng hôm nay (10/12), 3 con giáp này chỉ cần ngồi im rung đùi là có tiền tỷ tự chảy vào túi. Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong hôm nay, vận trình tài lộc của những chú Trâu rực sáng, buôn bán kinh doanh thu về lợi nhuận khủng. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ cũng không che khuất được khả năng kiếm tiền của con giáp này. Những may mắn về tiền bạc sẽ giúp cho bản mệnh sớm thay đổi cuộc sống của mình.

Ngày này ngũ hành tương sinh cũng giúp vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân đang có người theo đuổi, bản mệnh nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu mới biết được rằng họ có hợp với mình hay không. Với người đã có đôi, bạn đang ở trong những tháng ngày hạnh phúc khi bên cạnh luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cho những điều mà bản mệnh đang trải qua.

 

Giờ tốt: 17h-19h

 Con số may mắn: 88 , 66 , 99

Tuổi Ngọ

Tuổi Hợi hôm nay ngày 10/12/2022 sẽ có một ngày Thứ Bảy như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Hợi cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Tuổi Hợi cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Giờ tốt: 5h-7h

Con số may mắn : 37 , 49 , 48

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 10/12/2022 hôm nay mang đến một ngày nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Bản mệnh trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý nên được mọi người tin tưởng. Con giáp này có thể không phải là người xuất sắc nhất nhưng sẽ là người được yêu quý nhất.

Đã tìm ra 3 con giáp chỉ cần ngồi im vận may tự ập vào người, có quý nhân cầm tay chỉ lối, sẽ trúng số đổi đời vào 17H hôm nay (10/12) - Ảnh 2
3 con giáp này may mắn nhất ngày hôm nay, giàu có không ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày, vận trình tài lộc ổn định. Con giáp này không lo thiếu tiền tiêu, cứ hết lại có. Tuy nhiên điều đó cũng là do bản mệnh vừa biết làm lụng vừa biết chi tiêu nên không phải lo túng thiếu, thậm chí còn có của ăn của để.

Về mặt tình cảm, tuổi Mùi sống chân thành nên được tôn trọng trong các mối quan hệ bạn bè, tình cảm. Tuy nhiên con giáp này nên đủ tỉnh táo trong các mối quan hệ, còn lại hãy để trời xanh tự an bài.

Giờ tốt: 5h-7h

Con số may mắn : 25 , 26 , 31

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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