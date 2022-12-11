Bước sang năm 2023, những con giáp nào được xóa tên trong 'sổ hộ nghèo', bước chân vào giới Đại Gia, giàu sang phú quý cả đời?

Cái tên đầu tiên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói Tử vi tuổi Sửu 2023: Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất 2023: Một năm nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 thì không nên bỏ lỡ.

Nhìn chung năm 2023 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc, đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã được trời ban phước lành, được mang số mệnh phú quý, cả đời không quá lao tâm khổ tứ vẫn no đủ, hạnh phúc.

Trong năm 2023, 3 con giáp này bước sang một trang mới, dễ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng không vì thế mà họ phó mặc cho cuộc đời, người này một lòng tâm niệm “có làm thì mới có ăn” nên không lúc nào thôi nỗ lực, cố gắng từng li từng tí.

Ngay trong năm 2023 này. Ngọ tự mình cảm nhận được vận may tăng lên rõ rệt, mọi công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, vận khí của Ngọ ngày một hanh thông, tài vận rực rỡ.

Công việc tiến triển tốt, tạo đà tăng thêm thu nhập, tiền bạc dư dả hơn trước. Một số người có cơ hội thay đổi công việc hoặc nhận được lời mời hợp tác. Nếu phù hợp với chuyên môn hoặc sở thích thì Ngọ nên nắm chắc cơ hội.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!