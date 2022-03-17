Đương đầu Thái Tuế, vô phúc liền có họa, 15 ngày tới, 3 con giáp 'cày cuốc' mệt nghỉ nhưng tiền bạc thu về chẳng bao nhiêu, có kẻ dòm ngó, mưu hại 'thâm hâu, hiểm độc'

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 18:20

Theo tử vi 12 con giáp, 15 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo phạm phải vận trình đen đủi, làm nhiều nhưng nhận về chẳng bao nhiêu, sự nghiệp trên đà đi xuống.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết trong 15 ngày sắp tới, đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp.

Chưa kể, mặc dù bản mệnh vô cùng chăm chỉ, làm việc hăng say hết mình, nhưng do cục diện Thái Tuế nhập cuộc, con giáp xui xẻo chẳng thu về được gì to tát. Việc kinh doanh của những con giáp xui xẻo cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

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Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ trong công việc của Thìn trong 15 ngày tới vô cùng gập ghềnh, trắc trở. Do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng để thăng tiến.

Về tài chính, Thìn kiếm được ít tiền dù vô cùng chăm chỉ. Tuy vậy, bản mệnh lại tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

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Tử vi chỉ rõ trong công việc của Thìn trong 15 ngày tới vô cùng gập ghềnh, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân do gặp hạn Thái Tuế nên thời gian 15 ngày tới vất vả về mọi mặt. Trên con đường công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này. Thời gian sau chắc chắn sẽ khởi sắc hơn.

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Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 18/3/2022, 3 con giáp xui xẻo dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, làm việc kém hiệu quả.

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