Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/3/2022, 3 con giáp cố thủ bảo vệ chính kiến, không mở mang đầu óc, cục diện sự nghiệp bí bách, khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp

Hôm nay sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu. Sự lơ là khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Kiếp Tài khiến người tuổi Thìn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn nên học cách kiềm chế, tự đánh giá lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác.

Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình. Dù là việc đơn giản đến mấy cũng không được chủ quan.

Bản mệnh vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng bạn không tài giỏi đến mức có thể bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác đâu. Chớ nên hành động mù quáng kẻo bạn sẽ phải hối tiếc sau này đấy.

Kiếp Tài khiến người tuổi Thìn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn chớ nên nói năng và hành động tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời.

Bên cạnh đó, con giáp xui xẻo trong ngày này cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến khó khăn lại càng chồng chất đấy. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.