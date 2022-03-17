Tử vi thứ Sáu 18/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão suy nghĩ tân tiến, vượng đường TÀI LỘC, Sửu - Tuất đi theo lối mòn, hành động nóng nảy nhất thời hỏng việc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh hơn thường ngày. Bản mệnh thường không chịu nghe lọt tai ý kiến của người khác vì thường cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất.

Đừng để thái độ làm việc như vậy khiến cho kẻ tiểu nhân nhân cơ hội lợi dụng. Bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, sự nóng vội và chủ quan sẽ khiến bạn càng dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu hơn.

Hôm nay sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng xấu. Sự lơ là khiến bạn dễ gặp phải khúc mắc ngay cả trong những công việc tưởng chừng quen thuộc.

Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định và tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình. Dù là việc đơn giản đến mấy cũng không được chủ quan.

Tuổi Dần

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn được lãnh đạo giao cho phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Hãy tự tin thể hiện bản thân, bởi bạn có khả năng của riêng mình và chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Tuy nhiên, để đưa ra những kế hoạch thực sự hợp lý thì bạn cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hãy thử trao đổi, thảo luận với những người đáng tin cậy giàu kinh nghiệm.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài khiến người tuổi Thìn khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn nên học cách kiềm chế, tự đánh giá lại bản thân mình trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác.

Bản mệnh vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng bạn không tài giỏi đến mức có thể bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác đâu. Chớ nên hành động mù quáng kẻo bạn sẽ phải hối tiếc sau này đấy.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn chú ý dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia, nhờ đó mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu.

Chính Ấn cho thấy bạn là người tài năng nhưng dễ hài lòng với thực tại. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ dễ dàng rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ, tạo điều kiện để người khác vượt qua. Hãy cố gắng hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Nếu biết phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình, bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Mùi là con giáp có chí tiến thủ và rất độc lập, mạnh mẽ. Một khi đã xác định được đích đến cho mình, bạn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, bất chấp việc có bị mọi người xung quanh phản đối hay không.

Tuy nhiên, hôm nay, bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng. Chớ nên coi mình là nhất và bắt mọi người phải nghe theo 1 cách vô lý. Muốn mọi người nhất trí với mình, bạn phải trình bày vấn đề thuyết phục hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình, bản mệnh có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan khuyên bạn chớ nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù bạn không hài lòng vì quyết định của cấp trên đi nữa thì cũng chớ nóng nảy, nghĩ gì nói nấy, đối đầu với cấp trên, bởi việc đó có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần đem đến vận may cho những người tuổi Dậu làm nghề tự do. Những hướng phát triển mà bạn đã lựa chọn từ trước dần mang lại hiệu quả rõ rệt. Bạn có thể thu được lợi nhuận đáng mong chờ trong ngày hôm nay.

Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, đừng dễ dàng hài lòng với thực tại. Bạn vốn là người có tài và bạn vẫn chưa phát hiện hết khả năng của mình đâu. Hãy khẳng định bản thân và để mọi người phải nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn chớ nên nói năng và hành động tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến khó khăn lại càng chồng chất đấy. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự phản đối của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những quyết định lớn lao khiến bạn cảm thấy lạc lõng.

Chính Quan cho thấy bạn là người nghiêm túc và có kỷ luật. Tuy nhiên điều đó lại khiến bạn thường xuyên trở nên cứng nhắc, thậm chí là hạn chế trong việc tiếp thu cái mới. Đừng để những kiến thức đã biết giới hạn bản thân mình, hãy thử cởi mở hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.