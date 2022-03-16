10 ngày tới, 3 con giáp 'TÍCH CỰC - CHỦ ĐỘNG - SÁNG TẠO' trong công việc, được cấp trên trọng dụng, nhận về nhiều lời khen, vận khí TÀI LỘC cũng hanh thông đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 21:10

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn chủ động trong công việc, được cấp trên nâng đỡ nên sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tài lộc vượng phát bất ngờ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn về đường tình duyên. Trong cuộc sống hay trong công việc đều có quý nhân giúp đỡ. Nhờ vậy mà Mùi có nhiều cơ hội hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Nhờ có người ấy ủng hộ nên bản mệnh như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc hăng say, nảy ra nhiều ý kiến sáng tạo. Tại nơi làm việc, con giáp may mắn nhận được hậu đãi từ cấp trên, đường tài lộc thênh thang, rộng mở.

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Tại nơi làm việc, con giáp may mắn nhận được hậu đãi từ cấp trên, đường tài lộc thênh thang, rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi rất táo bạo. Họ cũng nhận được tình yêu của nhiều người, được Thần Phật phù hộ. Trong công việc Hợi là những con giáp xuất sắc. Về tính cách, bản mệnh luôn vui vẻ, hướng ngoại, coi bạn bè là những người quan trọng.

Nhờ đó, mà 10 ngày tới đây, vận may của người tuổi Hợi tăng lên đáng kể. Con giáp có nhiều bước đột phá đáng kể, cơ hội muôn nơi tìm đến. Sức sáng tạo đem về cho bản mệnh  sự đổi vận đáng mong chờ.

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10 ngày tới đây, vận may của người tuổi Hợi tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phần lớn đều thông minh, giàu cảm xúc. Dậu thích kết bạn nên bạn bè của họ có ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy mà khi cần họ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

 

Đúng 10 ngày tới, bản mệnh làm 1 hưởng 10 nhờ tính năng nổ và sáng tạo. Tại nơi làm việc, đồng nghiệp yêu mến và ủng hộ hết mình, thêm cấp trên nâng đỡ nên sự nghiệp theo đà tăng tiến.

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Đúng 10 ngày tới, bản mệnh làm 1 hưởng 10 nhờ tính năng nổ và sáng tạo - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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